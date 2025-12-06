Παίκτης της Φενέρμπαχτσε ήθελε να δει από κοντά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια κι έναν παλιό του συμπαίκτη.

Η Φενέρμπαχτσε ήρθε, είδε, δεν έπαιξε και απήλθε από την Ελλάδα μιας και η προγραμματισμένη για την Πέμπτη (4/12) αναμέτρησή της με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 14η αγωνιστική της Euroleague, αναβλήθηκε. Η κακοκαιρία Byron που έπληξε τη χώρα και την Αττική τις προηγούμενες ώρες, ώθησε τους πάντες να σηκώσουν απαγορευτικό με την τουρική ομάδα να επιστρέφει στη βάση της την Παρασκευή το πρωί (5/12) όπως ήταν προγραμματισμένο, εν αναμονή του εκ νέου ορισμού του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Όπως φαίνεται όμως, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους που έχει αρκετούς φίλους στην Αθήνα από το διπλό πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και την πλευρά της συζύγου του που είναι Ελληνίδα, άφησε για κάποιες ώρες… λάσκα τους παίκτες του. Και ένας εξ’ αυτών δεν έφυγε από την πρωτεύουσα της χώρας για να δει περάσει μερικές στιγμές με έναν πρώην συμπαίκτη και φίλο του.

Ένα από τα μυστικά της επιτυχίας της Παρί τα τελευταία χρόνια, δεν ήταν μονάχα το ιδιότυπο στυλ παιχνιδιού που παρουσίαζε στο παρκέ αλλά και το δέσιμο που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Για αυτό και ο Μίκα Γιάντουνεν, δεν έχασε την ευκαιρία. Ο Φινλανδός φόργουορντ που εξαργύρωσε κι εκείνος με τις εμφανίσες του μία θέση στο ρόστερ παραδοσιακής ευρωπαϊκής δύναμης (Φενέρ), φόρεσε κουκούλα, καπέλο και πήγε στο ΟΑΚΑ για να δει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Πέρα από το σκάουτινγκ που έκανε στους «πράσινους» τους οποίους οι πρωταθλητές Ευρώπης θα συναντήσουν σε λίγες ημέρες στην Τουρκία (16/12), ο λόγος ήταν φυσικά η παρουσία του Τι Τζέι Σορτς. Τόσο οι δύο αθλητές όσο και οι συντρόφισσές του, διατηρούν εξαιρετική σχέση. Ο παίκτης της Φενέρ κάθισε πίσω από τον πάγκο του «τριφυλλιού» και όσο κι αν θέλησε να περάσει απαρατήρητος, ήταν αδύνατον σε ένα γήπεδο 20 χιλιάδων θέσων.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, Σορτς και Γιάντουνεν είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν μερικές κουβέντες στους διαδρόμους στα πέριξ των αποδυτηριών του Telekom Center Athens, πριν δειπνήσουν παρέα.