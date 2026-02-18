Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στην Cosmote TV για Εθνική, Μπακς και άλλα πολλά ενώ ισχυρίστηκε ότι «βλέπει» Ολυμπιακό για κατάκτηση της Euroleague, αν μία από τις δύο ομάδες φτάσει μέχρι το τέλος.

Εδώ αποτελεί είδηση για εξώφυλλο κάθε λέξη του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις ΗΠΑ και τον κόσμο (του μπάσκετ) ολόκληρο, θα είναι αλλιώς στην Ελλάδα;

Η μεγαλύτερη και πιο τρανή «σημαία» της ελληνικής καλαθόσφαιρας παγκοσμίως, ήταν καλεσμένος της εκπομπής Pick N’Roll της Cosmote TV με τον Ρήγα Δάρδαλη όπου μίλησε για όλους και για όλα.

Από την μεγάλη επιτυχία της Εθνικής στο παρεσμένο Ευρωμπάσκετ και το χάλκινο μετάλλιο στη λετονική πρωτεύουσα μέχρι την – για την ώρα – παραμονή του στο Μιλγουόκι. Τι ανέφερε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 με την… όρεξη ανοιχτή πλέον.

Μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και για την πορεία των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα 2025-26, βλέποντας τον Ολυμπιακό πιο μπροστά από τον «αιώνιο αντίπαλο» αφού «είναι η ώρα τους».

«Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες δυσκολίες, είχε κάποιους τραυματισμούς, αλλά όταν έχεις έναν προπονητή σαν τον Αταμάν… όπως και να το πούμε, κάποιοι μπορεί να τον γουστάρουν, κάποιοι μπορεί να μην τον γουστάρουν, αλλά είναι πάντα εκεί, πάντα χτυπάει την πόρτα σε κάθε φάιναλ φορ».

Αναφορικά με την ενδεχόμενη παρουσία του στο Κατάρ για το 2027, έβαλε ψηλά τον πήχη αλλά μόνο με την κατάλληλη σύνθεση: «Αν αφήσω το καλοκαίρι μου, δεν θα παίξω για να χάσω. Θα είναι δύσκολο, μακάρι να μπούμε στην ίδια σελίδα όλοι, να κάνουμε ό,τι και στο Ευρωμπάσκετ, κι αν είμαστε αυτή η ομάδα, όλα μπορούν να γίνουν».



Μιλώντας για το μέλλον του στο ΝΒΑ και κατά πόσο μπορεί να αφήσει το Μιλγουόκι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε ότι: «Όπως λένε οι Αμερικάνοι, οι γνώμες είναι φτηνές για αυτό όλοι έχουν από μία. Εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαι στο Μιλγουόκι».

Δεν ξέρω αν θα φύγω, δεν είναι στο χέρι μου.Αν ήταν στο χέρι μπορεί και να είχα φύγει. Σε ενάμιση χρόνο, που θα είμαι φρι έιτζεντ στα 32 μου θα είναι στο χέρι μου. Δεν μπορεί να τολμήσει κάποιος να έρθει να μου πει να μη παίξω, σαν παιδί δεν έχω δώσω αυτό το δικαίωμα, όσο μπορούν τα πόδια μου θα είμαι εκεί».