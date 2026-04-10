Η Φενέρμπαχτσε αποτελεί με χαοτική διαφορά από την επόμενη, η πιο… διπρόσωπη ομάδα της Euroleague.

Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Και η καθίζησή της δεν λέει να σταματήσει.

Οι Τούρκοι που έκαναν… παρέλαση μέχρι και τις αρχές του Μάρτη, βρίσκονται σε πτωτική πορεία τις τελευταίες 40 μέρες με τους τραυματισμούς των Μέλι και Ντε Κολό να έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό.

Η κατηφόρα δεν λέει να σταματήσει για τη Φενέρμπαχτσε που ήταν ανταγωνιστική απέναντι στη χειρότερη εκτός έδρας ομάδα της δεκάδας Ρεάλ Μαδρίτης που απέδρασε από την Πόλη χάρις και σε ένα τρίποντο του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος μέχρι τότε είχε 0/7.

Όλα αυτά για την χτυπημένη και φέτος από κακουχίες Φενέρμπαχτσε, η οποία κατάφερε να τις αντιπαρέλθει την περασμένη σεζόν μετατρέποντάς τες σε καύσιμο.

Αν η έννοια «ή του ύψους ή του βάθους» είχε πρόσωπο την φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα, τότε σίγουρα αυτό θα ήταν το έμβλημα των Τούρκων μιας και η αντίθεση στα αποτελέσματά τους, είναι κάτι περισσότερο από ακραία.

Μία στροφή πριν το τέλος, η Φενέρμπαχτσε από την πρωτιά κατρακύλησε στην 4άδα με την παρουσία της μάλιστα σε αυτή να μοιάζει αμφίβολη. Ο λόγος μεταφράζεται στον διαχωρισμό των αποτελεσμάτων της χρονικά.

Από την εκκίνηση της φετινής σεζόν μέχρι την 8η στροφή και από την 31η αγωνιστική μέχρι την 37η μαζί με το εξ’ αναβολής της 13ης στροφής με τον Ολυμπιακό, η Φενέρμπαχτσε έχει ρεκόρ 4-12, ούσα μία από τις χειρότερες ομάδες της λίγκας στο διάστημα αυτό. Δηλαδή σχεδόν ενός γύρου, με ποσοστό νικών 33%.

Στα… ενδιάμεσα από την άλλη, το σύνολο του Σάρας έκανε… πλάκα σε κάθε επίδοξο ανταγωνιστή. Γι’ αυτό και έχει χάσει οκτώ από τα τελευταία εννιά παιχνίδια της, ωστόσο παραμένει βασική υποψήφια για το πλεονέκτημα της έδρας.

Σε αυτούς τους 20 αγώνες (9η αγωνιστική μέχρι την 30η), η Φενέρμπαχτσε έχει 18-2 ρεκόρ, της τάξεως δηλαδή του 90%. Αν δεν είναι αυτό ο ορισμός των δύο ταχυτήτητων, τότε τι;