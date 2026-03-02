Το ντέρμπι αιωνίων της 30ης αγωνιστικής της Euroleague, βρίσκει τον Παναθηναϊκό στο όριο των play-in, έχοντας χάσει έδαφος εκεί που δεν το περίμενε.

Η ακόμα πιο σημαντική – λόγω διοργάνωσης του Final Four – στο ΟΑΚΑ σεζόν 2025-26 για τον Παναθηναϊκό, δεν κυλλάει όπως θα περίμαναν οι φίλοι του, όταν το καλοκαίρι είδαν το ρόστερ που δημιουργήθηκε.

Η έλευση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις ήρθε για να αποτελέσει το απαραίτητο μπουστάρισμα ούτως ώστε να γυρίσει ο διακόπτης και οι «πράσινοι» να πάρουν μπρος, να παίξουν βάσει προσδοκιών.

Μπαίνοντας σιγά σιγά όμως στα κρίσιμα της κανονικής διάρκειας, μόνο ασφαλείς δεν μπορούν να αισθάνονται οι φίλοι του «τριφυλλιού» και σίγουροι για την ευτυχή κατάληξη της αγωνιστικής περιόδου. Μετά το πέρας 29 στροφών και με εννιά ακόμα να απομένουν στα to do, ο Παναθηναϊκός καλείται να «τρέξει» με συνέπεια αν θέλει να κλείσει μία θέση στα playoffs.

Και ενώ το πλεονέκτημα της έδρας, που μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα στην post season όπως έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια, φαντάζει μακρινό πολλώ δε μάλλον λόγω απαιτητικού προγράμματος και πρότερου βίου εξαιτίας αστάθειας, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Ή να ειπωθεί με ασφάλεια σε αυτόν τον μαραθώνιο που έχει ακόμα δρόμο μπροστά του και μικρές διαφορές.

Οι κλισέ φράσεις περί ανταγωνισμού της λίγκας έχουν βρει την τρέχουσα σεζόν πάτημα και στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. «Every game matters», χωρίς υπερβολή για τους «πράσινους» που έδωσαν δικαιώματα και τώρα πρέπει να κλείσουν στόματα.

Το πιο ανησυχητικό νούμερο για το σύνολο του Εργκίν Αταμάν που βρίσκεται στο 16-13 της κατάταξης και το οποίο όμως δύναται να γυρίσει… τούμπα στον τερματισμό, έχει να κάνει όχι μόνο με τον αριθμό των ηττών αλλά και τις ομάδες από τις οποίες έχουν προέλθει.

Οι επτά φορές πρωταθλητές Ευρώπης με τις έξι εντός έδρας ήττες, έχουν ποσοστό στραβών αποτελεσμάτων πάνω από 50% από ομάδες που βρίσκονται εκτός 10άδας της κατάταξης. Και οι πέντε από τις επτά, είναι μέσα στο «καταστροφικό» για την ώρα 2026 στην Ευρώπη.

26/2/26 Παναθηναϊκός – Παρί 99-104

5/2/26 Παρτιζάν – Παναθηναϊκός 78-62

22/1/26 Μακάμπι – Παναθηναϊκός 75-71

15/1/26 Μπάγερν – Παναθηναϊκός 85-78

6/1/26 Παναθηναϊκός – Αρμάνι 74-87

11/12/25 Αρμάνι – Παναθηναϊκός 96-89

24/10/25 Βίρτους – Παναθηναϊκός 92-75

Με λίγα λόγια ο Παναθηναϊκός πριν συναντήσει ξανά τον «αιώνιο αντίπαλό» του στο Φάληρο αυτή τη φορά, έχει χάσει περισσότερα παιχνίδια από τις δέκα ομάδες που βρίσκονται από κάτω του στην κατάταξη παρά από τους από πάνω του. Όσους δηλαδή κινούνται σε τροχιά και ρυθμό playoffs.

Η ελπιδοφόρα ανάγνωση βέβαια του γεγονός αυτού, έχει να κάνει με το ρεκόρ που έχει κόντρα στους άμεσους ανταγωνιστές του και τη δυνατότητα να αφήσει κάποιους πίσω σε περίπτωση ισοβαθμίας αφού δεν υπάρχει – προσώρας – αντίπαλος που να έχει το πάνω χέρι σε πρίπτωση ισοβαθμίας με τους πράσινους.

Vs. Ρεάλ 2-0

Vs. Μονακό 0-1 (-8) – ΕΝΤΟΣ

Vs. Ζαλγκίρις 1-0 (+7) – ΕΝΤΟΣ

Vs. Βαλένθια 0-1 (-10) – ΕΚΤΟΣ

Vs. Μπαρτσελόνα 0-1 (-7) – ΕΚΤΟΣ

Vs. Ολυμπιακός 0-1 (-5) – ΕΚΤΟΣ

Vs. Φενέρμπαχτσε 1-1 (+4)

Vs. Χάποελ 1-0 (+9) – ΕΚΤΟΣ*

Vs. Ερ. Αστέρας 0-1 – ΕΝΤΟΣ (-18)