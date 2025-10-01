Η κάμερα του Ole.gr έπιασε το blooper με τον Γουένιεν Γκέιμπριελ, αμέσως μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπάγερν.

Φοβερό σκηνικό που πέρασε στα… ψιλά, λίγες στιγμές μετά την ολοκλήρωση της επικράτησης του Παναθηναϊκού απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου (87-79), το βράδυ της Τρίτης (30/9) στο ΟΑΚΑ, νυν Telekom Center, με πρωταγωνιστή τον Γουένιεν Γκέμπριελ.

Βιβλία έχουν γραφτεί, παραστάσεις έχουν ανέβει στο σανίδι, ταινίες έχουν βγει στον κινηματογράφο για τη δύναμη της συνήθειας και το ισχυρό status quo της, κάτι που βίωσε και ο Γουένιεν Γκέιμπριελ στο πετσί του.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν την πολύ καλή εντός έδρας παράδοσή τους απέναντι στους Βαυαρούς (8-0), τους οποίους συναντούν κάθε αρχή της σεζόν στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Ιδανική ευκαιρία για να βρουν ρυθμό και να «χτίσουν» ψυχολογία αφού το θετικό αποτέλεσμα, ανεξαρτήτως εικόνας, είναι πάντοτε σημαντικό σε μία σεζόν με τόσες υποχρεώσεις.

Δίχως να «ανάψει τις μηχανές», ο Παναθηναϊκός πέτυχε στον σκοπό του κόντρα στην ομάδα του όχι και τόσο παλιού του γνώριμου Γουένιεν Γκάμπριελ. Ο Νοτιοσουδανός καταχειροκροτήθηκε από τους φαν του «τριφυλλιού» για την προσφορά του στην ομάδα, ενώ είχε και έναν ένθερμο εναγκαλισμό πριν το τζάμπολ με τους Γκραντ και Σλούκα. Το… καλό όμως συνέβη μετά το τέλος του αγώνα.

Ο μέχρι πρότινος (περασμένο Ιούνη) σέντερ του Παναθηναϊκού, μπερδεύτηκε προς στιγμήν βλέποντας τον Ναν, τον Γιουρτσεβέν, τον Γκριγκόνις, τον Χουάντσο και τους υπόλοιπους να μαζεύονται στο κέντρο για το καθιερωμένο «ζντο». Οπότε τους πλησίασε με το χέρι υψωμένο για να συμμετάσχει στο τελετουργικό.

Η δεύτερη σκέψη ήρθε γρήγορα για να κάνει στροφή 180 μοιρών με την αντίδρασή του να είναι απλά ΕΠΟΣ, για τον Γκέιμπριελ που πέρασε απλά ένα «γεια» να πει… ΦΟΒΕΡΟΣ.