Οι μέτοχοι της Euroleague έβγαλαν… παμψηφεί νέο CEO της λίγκας (13-0). Επιλογή που δείχνει… αναθεωρητικές τάσεις. Ο ρόλος της Ρεάλ και η «γιγάντωση» του ισπανικού μπάσκετ επί των ημερών του.

Έπειτα από μία μακρά διαδικασία, οι μέτοχοι της Euroleague κατέληξαν οριστικά και αμετάκλητα χωρίς καμία… φωνή αντιλογίας στον άνθρωπο που θα ηγηθεί της επόμενης ημέρας. Ο λόγος για τον Τσους Μπουένο, πρώην μπασκετμπολίστα ο οποίος στα 56 του πλέον αναλαμβάνει χρέη σε μία δύσκολη και αμφίβολη περίοδο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ με τις ευλογίες της Ρεάλ Μαδρίτης, των ισπανικών ομάδων εν γένει αλλά και του Ολυμπιακού.

Ο νέος CEO της Euroleague αναδείχθηκε – ως είθισται – με ψηφοφορία αλλά και αυτοδυναμία. Ενδεικτική της πρόθεσης όλων των ομάδων να στηρίξουν μία αλλαγή πλεύσης στην λειτουργία της κορυφαίας τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Με το NBA να βρίσκεται στα πρόθυρα της έλευσης του στη «γηραιά ήπειρο», ο Τσους Μπουένο ήταν ένα όνομα που είχε ξεχωρίσει εξ’ αρχής. Πολύ πιο πετυχημένος παράγοντας από μπασκετμπολίστας βάσει πορείας, ήταν μία ισχυρή επιλογή ανάμεσα στα 30 βιογραφικά που είχαν οι μέτοχοι να ξεχωρίσουν και να καταλήξουν εν τέλει.

Σύμφωνα με πληθώρα δημοσιευμάτων, σημαντικό ρόλο στην τελική επιλογή έπαιξε η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ασχολήθηκε ενεργά με το ζήτημα παρότι παρουσιάστηκε το προηγούμενο διάστημα με το ενάμιση ποδι εκτός Euroleague. Κάτι που σαφώς μπορεί και να επηρεάσει το status της αναφορικά με την ανανέωση του συμβολαίου της και την παραμονή της στην Euroleague.

Η «Βασίλισσα» η οποία απείχε τους τελευταίους μήνες από τις διαδικασίες της λίγκας μιας και ο Παούλιους Μοτιεγιούνας ήταν «κόκκινο πανί» για εκείνη, στήριξε την επιλογή Τσους Μπουένο. Όπως και ο Ολυμπιακός, άνθρωπος του οποίου ήταν ανάμεσα στις ομάδες της επιτροπής υπεύθυνης για την μείωση του αριθμού των υποψηφίων μαζί με την Μπάγερν, την Εφές και την ΤΣΣΚΑ.

Οι φάκελοι των Τσους Μπουένο και Μάικλ Ίλγκνερ ήταν εκείνοι που προκρίθηκαν στο τραπέζι και τελικώς επιλέχθηκε με 13-0 ο πρώτος, το βιογραφικό του οποίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μετά από μία σύντομη καριέρα στα παρκέ η οποία ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα με την οποία και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο, μεταπήδεσε στον «στίβο» της διοίκησης.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague με τη… βούλα, ήταν το δεξί χέρι του Χοσέ Λουίζ Σάεθ στην κορύφωση του ισπανικού μπάσκετ την πρώτη δεκαετία του τρέχοντος αιώνα. Ο άνθρωπος πίσω από τις επιτυχίες της «φούρια ρόχα» επί Γκασόλ, Ναβάρο, Ρόυντι Φερνάντεθ, Σέρχι Ροντρίγκεθ και ούτω καθ’ εξής.

Μετά το επιτυχημένο πέρασμά του από εκεί, διατέλεσε αντιπρόεδρος του ΝΒΑ στην Ευρώπη, την Αφρική και την Μέση Ανατολή καθώς και εκτελεστικός Διευθυντής της ισπανικής Ομοσπονδίας. Η συνεργασία του με το ΝΒΑ κράτησε δώδεκα ολόκληρα χρόνια και εδώ έγγυται πιθανότατα το στοιχείο που είδαν στην περίπτωσή του οι ομάδες της λίγκας.

Αν δεν μπορέσει ο Τσους Μπουένο να φέρει πιο κοντά την Ευρωλίγκα με το NBA με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την προσαρμογή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στα νέα δεδομένα αλλά και τις γνωριμίες που έχει με την ηγεσία του «μαγικού κόσμου», τότε ποιος μπορεί;

Μένει να φανεί και στην πράξη αυτό φυσικά, με την πρόθεση αλλαγής πλεύσης ως προς τις «παγωμένες» μέχρι πρότινος σχέσεις των δύο πλευρών, να είναι ξεκάθαρη.

Η αλλαγή σκυτάλης αναμένεται άμεσα αφού ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής, με τον Μοτιεγιούνας να αποχωρεί έπειτα από σχεδόν 3μιση χρόνια στη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου.

Επιθυμία των μετόχων ήταν το χρίσμα να πάρει υποψηφιότητα που δεν είχε συνδυαστεί και συσχετιστεί διοικητικά στο παρελθόν με κάποια ομάδα, όπως είχε συμβεί με τον Λιθουανό τέως CEO πλεόν και τη Ζαλγκίρις.