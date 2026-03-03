Ο Αντρέα Τρινκιέρι «έκλεισε» στον ΠΑΟΚ και το Ole.gr σάς «υπενθυμίζει» τα όσα είχε πει ο Σιλβέν Φρανσίσκο για εκείνον!

Μία τεράστια κίνηση από τον ΠΑΟΚ, που ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Αντρέα Τρινκέρι!

Οι Θεσσαλονικείς έκαναν γνωστή την αρχή μία «νέας εποχής», που θα ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Ωστόσο, ο Ιταλός τεχνικός θα έχει από αυτή τη στιγμή, βασικό ρόλο στο σχεδιασμό της νέας σεζόν.

Ο Andrea Trinchieri αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του #PAOK από την αγωνιστική περίοδο 2026–27 και για τα επόμενα τρία χρόνια!

Με σημαντική διαδρομή στη EuroLeague και με ενεργό ρόλο, από σήμερα, στο στρατηγικό σχεδιασμό ενός σύγχρονου project.https://t.co/hDTHJfua6G pic.twitter.com/lXCR42XaWa — PAOK BC (@PAOKbasketball) March 2, 2026

Όλοι τον γνωρίζουμε. Τι έχει καταφέρει, τι έχει «προσφέρει» στο μπάσκετ! Όλοι τα ξέρουμε αυτά. Όμως, πάντα είναι καλύτερο να τα ακούμε και από έναν άνθρωπο, που έχει συνεργαστεί μαζί του.

Πριν από λίγους μήνες το Ole.gr είχε συνομιλήσει από κοντά, με έναν παίκτη που κάνει «μαγικά» πράγματα τη φετινή σεζόν. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο από το καλοκαίρι του 2024 ανήκει στη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο πρώτος προπονητής που τον κάλεσε ήταν ο Αντρέα Τρινκέρι, με τον Γάλλο γκαρντ να «μιλάει» και να αποθεώνει τον Ιταλό τεχνικό!

Τα… έβαλε με τη διαιτησία ο Τρινκέρι, μετά το τέλος του Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός! Ο Αντρέα Τρινκέρι έκανε έντονα παράπονα για τη διαιτησία, μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις Κάουνας (02/01, 85-92).

Η αποθέωση του Φρανσίσκο στον Τρινκέρι

«Φέρνει κάτι διαφορετικό…» αυτά ήταν μερικά από τα λόγια του Σιλβέν Φρανσίσκο και αποτυπώνουν ακριβώς το τι μπορεί να κάνει ο Αντρέα Τρινκέρι.

Ωστόσο, δεν μένουμε εκεί. Ο πρώην παίκτης του Περιστερίου είχε δηλώσει πως μιλάμε για έναν προπονητή, που δίνει πολλές ευθύνες στους παίκτες του.

Για έναν προπονητή, που είναι δίπλα στους αθλητές του, τους υποστηρίζει, τους μιλάει συνέχεια, ενώ τους «δείχνει» τι είναι το σωστό.

Παράλληλα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο είχε μοιραστεί και μία ιδιαίτερη ιστορία του. Συγκεκριμένα, είχε τονίσει πως η πρώτη φορά, που είχαν ανταλλάξει τηλεφώνημα ήταν τη σεζόν 2013-14.

Τότε, ήταν τα πρώτα βήματα του Γάλλου σταρ, ενώ ο Αντρέα Τρινκέρι δούλευε στην Ούνικς Καζάν και οι δύο τους είχαν τεθεί αντιμέτωποι. Γι’ αυτό και είχαν μιλήσει, έπειτα από την αναμέτρησή τους!

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως τα λόγια ενός ανθρώπου, που γνωρίζει τον μελλοντικό προπονητή του ΠΑΟΚ, μόνο μία καλύτερη «εικόνα» μπορούν να μας δώσουν…

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τη συνέντευξη του Σιλβέν Φρανσκίσκο στο Ole: