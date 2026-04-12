Μαραθώνιος ήταν αυτός και (σχεδόν) πάει, τέλειωσε. Ένας αγώνας δρόμου και όχι ταχύτητας – αν και το φινάλε μοιάζει πάντα με σπριντ – τρεις στροφές λιγότερες από την κλασική του μορφή. Εξουθενωτικός, ζόρικος, απαιτητικός.

Θέση και μάλιστα την πιο περίοπτη/ες έχει μόνο για τους συνεπείς. Αυτό όμως όταν γίνεται το ταμείο, δεν έιναι αρκετό. Οι ευθύς εξ’ αρχής διεκδικητές του τροπαίου και όχι αυτοί που προκύπτουν στην πορεία βάσει αποτελεσμάτων (βλέπε Βαλένθια), θέτουν μίνιμουμ στόχους. Το λιγότερο εξάδα και στη συνέχεια 4άδα ούτως ώστε στην αποφευκτέα περίπτωση που σε μία σειρά των playoffs φτάσει ο κόσμος στο… χτένι, τον τελευταίο λόγο να έχει η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά από την άλλη στην κανονική διάρκεια.

Εκεί που βρίσκονται στο «χείλος του γκρεμού», να έχει να δώσει τον ΤΕΛΙΚΟ πριν τον ΤΕΛΙΚΟ στο «σπίτι» της. Γι’ αυτό το σημαντικό όπως έχει δείξει η ιστορία αβαντάζ γίνονται όλα. Έλα όμως που κάποιες φορές δεν είναι αρκετό.

Πολύς ντόρος και κουβέντα έχει γίνει για την περιβόητη «κατάρα» της πρώτης θέσης αφού καμία ομάδα με το υπάρχον φορμάτ που έχει κόψει πρώτη το νήμα, δεν έχει πάει μέχρι τέλους. Έλα όμως που δεν είναι η μόνη κακότυχη θέση.

Πέρα από την πρωτιά, τίτλο δεν έχει δώσει και η 4η θέση ΠΟΤΕ και σε κανέναν αυτή τη δεκαετία σχεδόν εφαρμογής του round robin συστήματος. Με ή χωρίς play-in.

Τρεις φορές η ομάδα που τερμάτισε στην 4η θέση, δεν κατάφερε να βρεθεί στο Final Four ενώ τρεις φορές έπαιξε στον τελικό, δίχως να πανηγυρίσει στο φινάλε.

2024-25 – Μονακό (φιναλίστ)

2023-24 – Μπαρτσελόνα (αποκλεισμός από 5ο Ολυμπιακό στα playoffs)

2022-23 – Μονακό (3η θέση)

2021-22 – Ρεάλ Μαδρίτης (φιναλίστ)

2020-21 – Αρμάνι Μιλάνο (3η θέση)

2019-20 – Δεν ολοκληρώθηκε

2018-19 – Εφές (φιναλίστ)

2017-18 – Παναθηναϊκός (αποκλεισμός από την 5η και πρωταθλήτρια Ρεάλ στα playoffs)

2016-17 – Παναθηναϊκός (αποκλεισμός από την 5η και πρωταθλήτρια Φενέρ στα playoffs)

Με λίγα λόγια, ο πρώτος και ο 4ος δεν έχουν πάρει ΠΟΤΕ την κούπα επί εποχής round-robin συστήματος. Μία παραδοξότητα του 50% αν και από το δικό τους ζευγάρωμα στο Final Four, έχουν προκύψει δύο πρωταθλητές. Η 5η Ρεάλ το 2018 και η 5η Φενέρ το 2017 που απέκλεισαν εις αμφοτέρω τον Παναθηναϊκό.

Η πιο… γούρικη έχει αποδειχθεί η 2η θέση αυτές τις οκτώ σεζόν που έχει βγει πρωταθλητής αφού τρεις φορές η ομάδα που τερμάτισε εκεί στην κανονική διάρκεια, κατέκτησε το τρόπαιο. Από δύο κατακτήσεις έχουν οι 3οι και 5οι της κατάταξης και μία η 6η Εφές του Εργκίν Αταμάν της περιόδου 2021-22, που έθεσε νοκ-άουτ τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό στο Βελιγράδι.