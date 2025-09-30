Είτε στο… ζενίθ, είτε στο ναδίρ! Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τη Euroleague, απέναντι σε ισπανικές ομάδες, «κουβαλώντας» μαζί του μία «περίεργη» προϊστορία!

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του στη Euroleague με «ισπανική διαβολοβδομάδα».

Η πρώτη του «αποστολή» θα είναι στη Βιτόρια, απέναντι στην -πάντα- μαχητική Μπασκόνια (30/09, 21:30).

Όποια και να είναι η τελική έκβαση του αγώνα, οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να έχουν… κοντή μνήμη, μιας και ακολουθεί το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (02/09, 21:45).

Αν κρίνουμε από την προϊστόρια των τελευταίων τριών σεζόν, το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός με τις ισπανικές ομάδες, μπορεί να το «γνωρίζουμε» σε λίγες μέρες.

Και γιατί αυτό; Επειδή, ποτέ τα αποτελέσματα δεν είναι «ισορροπημένα»!

Το «παράδοξο» του Ολυμπιακού με τις ισπανικές ομάδες

Όταν μία ομάδα αντιμετωπίζει τόσα κλαμπ από μία χώρα, στις περισσότερες φορές οι νίκες είναι… δίπλα με τις ήττες.

Ωστόσο, στην περίπτωση των Πειραιωτών δεν ισχύει αυτό! Θα αρχίσουμε με τη σεζόν 2022-23. Τότε, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με το… δεξί στην πρεμιέρα της Euroleague, απέναντι στην Μπαρτσελόνα και μέσα στη Βαρκελώνη!

Εκείνη την αγωνιστική χρονιά, οι Πειραιώτες σημείωσαν το εντυπωσιακό 7-1 στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης απέναντι στους Ίβηρες! Ωστόσο, έχασαν μέσα από τα «χέρια» τους το τρόπαιο της Euroleague από τη Ρεάλ Μαδρίτης και το σουτ του Σέρχιο Γιουλ.

Η αμέσως επόμενη σεζόν είχε διαφορετικά αποτελέσματα. Οι «ερυθρόλευκοι» τα βρήκαν… σκούρα απέναντι στους Ισπανούς. Σε οκτώ αγώνες πέτυχαν μόλις μία νίκη.

Παρ’ όλα αυτά, στα Play Offs «πλήγωσαν» την Μπαρτσελόνα και πήραν μία σπουδαία πρόκριση στο Final-4, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης «πήρε εκδίκηση» για την Ισπανία.

Την περασμένη σεζόν οι Πειραιώτες είχαν το «πρόσωπο» του 2022-23. Δηλαδή, τα πήγαν περίφημα κόντρα στις ομάδες από την ιβηρική χερσόνησο!

Στην κανονική διάρκεια έκαναν το 6-0 (έλειπε η Βαλένθια) και στα Play Offs, «πέταξαν» εκτός Final-4 τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Για να δούμε, πώς θα παρουσιαστεί τη φετινή αγωνιστική χρονιά κόντρα στους Ισπανούς ο Ολυμπιακός;