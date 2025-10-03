Τι οδήγησε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο ξέσπασμά του, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Παρτιζάν επί της Αρμάνι (02/10, 80-78).

Η Παρτιζάν υπέταξε την Αρμάνι μέσα στην έδρα της στο Βελιγράδι (02/10, 80-78), αλλά παρά τη νίκη, το ξέσπασμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν αποφεύχθηκε.

Το σύνολό του είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, στο μεγαλύτερο μέρος του, αλλά ήταν έξαλλος λόγω των διαιτητικών αποφάσεων.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, όλα κυλούσαν ομαλά, έως ότου μία ερώτηση δημοσιογράφου για το βάθος της Παρτιζάν, έφερε το ξέσπασμα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Zeljko Obradovic was furious at the referees after the end of the Partizan-Milano game, which the black-and-whites won 80-78.



In the last couple of minutes of 4th quarter, the referees made three or four big mistakes that almost cost Partizan the game. pic.twitter.com/lujBYayYKu — Basketball Sphere (@BSphere_) October 2, 2025

Τα βασικά σημεία των δηλώσεων του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

Σχετικά με τη διαιτησία:

«Όπως λένε, χωρίς σχόλιο. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είναι αρχή της Ευρωλίγκας, δεύτερη αγωνιστική, το πιο σημαντικό είναι να ασχολούμαστε με εμάς. Μπορώ να πω κάτι άλλο: οι φίλαθλοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση αλλά αυτό δεν είναι λόγος να πετούν αντικείμενα στο γήπεδο. Τους παρακαλώ να είναι αξιοπρεπείς, ό,τι κι αν γίνεται στο παρκέ. Δεν είναι ωραίο να το βλέπεις και υπάρχουν και πρόστιμα. Τους κάνω έκκληση να μην πετούν τίποτα. Και, μιας και το ανέφερα, τους ευχαριστώ για την απίστευτη ατμόσφαιρα».

Για την προετοιμασία:

«Όταν γίνεται προετοιμασία, γίνεται σε σχέση με την ELPA. Μας δίνουν 32 μέρες και δεν είναι όπως παλιά. Το ταξίδι στην Αυστραλία ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τον σύλλογο. Ήταν δύσκολο αθλητικά; Ναι. Μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί ήταν ότι ήμασταν χωρίς ψηλούς. Έχω κάνει μόνο τρεις προπονήσεις με πλήρη ομάδα. Μπορώ να πω πως είμαι πολύ ικανοποιημένος για το πώς φαινόμασταν σήμερα. Μπήκαμε στην Ευρωλίγκα με τρεις προπονήσεις. Να παίξεις 48 ώρες μετά από ταξίδι από το Ντουμπάι… Μόνο εμείς και η Μακάμπι το έχουμε κάνει. Ταξιδέψαμε οικονομική θέση. Ξέρετε το τραγούδι “μέσω συνδικάτου διακοπές”. Δεν θα παραπονεθούμε, οι παίκτες έδειξαν τεράστια θέληση. Λυπάμαι που βγήκε έτσι· κερδίσαμε το ματς πολύ νωρίτερα αλλά μετράνε οι δύο βαθμοί».

Όταν δημοσιογράφος σχολίασε ότι η Παρτιζάν έχει βαθύ ρόστερ, ο Ομπράντοβιτς αντέδρασε:

«Τι έχουμε, συγγνώμη; Είναι αστείο; Πόσους νεαρούς έχει το Ντουμπάι; Εμείς έχουμε ακόμη τον Μποσνιάκοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες; Δείτε τα ρόστερ όλων των ομάδων να δείτε αν υπάρχει κάποιος με λιγότερους από 16 παίκτες. Να σημειώσω, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με αυτή την ομάδα. Δεν θα μπορέσει να αποφασίσει κάποιος άλλος ποιος θα φτιάξει την ομάδα της Παρτιζάν. Λέγεται ότι μας λείπει σέντερ· δεν θα φέρουμε κάποιον μόνο για να τον φέρουμε».

Για τους ψηλούς:

«Ο Τζαμπάρι Πάρκερ ήταν ο μόνος ψηλός στην Αυστραλία. Και αυτό το λένε προετοιμασία. Τι είδους προετοιμασία είναι αυτή; Και μετά μου λέει ότι θέλει να παίζει 40 λεπτά. Ποια 40 λεπτά φίλε; Χρειάζομαι φρεσκάδα», ενώ κλείνοντας, προσέθεσε: «Τι κάνουμε; Προπονούμαστε για να χάνουμε; Τι είναι αυτό; Φυσικά οι φίλαθλοι θέλουν νίκες, αλλά και εγώ θέλω. Γιατί ασχολούμαι με αυτό; Για να χάνω; Μάλλον είμαι αποτυχημένος όλη μου την ζωή, ε;»