Παράδοξο ήταν το φινάλε της αναμέτρησης ανάμεσα στην Βίρτους Μπολόνια και τη Ζαλγκίρις, για την 20η αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

Στα… χαρτιά θα αποφασιστεί η τύχη της αναμέτρησης ανάμεσα στην Βίρτους Μπολόνια και τη Ζαλγκίρις μετά από μία τουλάχιστον ασυνήθιστη έκβαση (εξω)αγωνιστική. Και τον τελευταίο λόγο θα έχουν οι αρμόδιοι φορείς της Ευρωλίγκα.

Το βράδυ της Τρίτης (6/1) στο τελευταίο παιχνίδι που έριξε την αυλαία της πρώτης ημέρας της πρώτης στροφής του δεύτερου γύρου της Ευρωλίγκα, ο Κάρσεν Έντουαρντς και η παρέα του επιβίωσαν στην έδρα τους λίγο πριν έρθουν στο ΟΑΚΑ. Και σημείωσαν μία ακόμα επιτυχία στο «σπίτι» τους, κόντρα στην Ζαλγκίρις που παλεύει να διατηρηθεί στα υψηλά στρώματα.

Με τον Ντέρικ Άλστον να δίνει συνέχεια στην 20άρα που είχε στον ιταλικό εμφύλιο, πήγε…. στράφι το double double του Σιλβέν Φρανσίσκο που είχε και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα. Και η γεμάτη παρουσία του Μόουζες Ράιτ επίσης (19π.). Ή μήπως όχι;

Με το ρολόι να δείχνει 1’17” για το τέλος του αγώνα που ολοκληρώθηκε με 83-79 και με το σκορ στο 79-74 πριν το τρίποντο του εξίσου πολύ καλού Γουίλιαμς-Γκος, ο προπονητής των Λιθουανών πήγε στη γραμματεία. Και όχι για να ζητήσει τάιμ άουτ ή να διαμαρτυρηθεί έντονα για κάποια απόφαση των διαιτητών. Αλλά για να καταθέσει… ένσταση.

Ο Μασιούλις κάθισε στο λάπτοπ και έγραψε την επίσημη διαμαρτυρία της Ζαλγκίρις προς την διοργανώτρια αρχή, εξαιτίας της συμπεριφοράς των αρμοδίων για τον καθαρισμό του παρκέ.

🤯 Zalgiris, parkeyi silen görevliler ve kıyafet renkleri nedeniyle Virtus Bologna maçına itiraz etti.



🗣️ Tomas Masiulis: "İki kez hızlı hücuma çıktık ancak görevliler oradaydı ve topu kaybettik. Hakemin oyunu durdurması gerekiyordu." pic.twitter.com/fWbIfjald6 — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) January 7, 2026

Σε αυτή την ένταση που κατατάθηκε πριν το τέλος του αγώνα και υπογράφηκε με την ολοκλήρωσή του και ανεξαρτήτως έκβασης, ο προπονητής της Ζαλγκίρις εξέφρασε την δυσαρέσκειά του για την διακοπή του ρυθμού και στάθηκε στην μην ομαλή διεξαγωγή των φάσεων.

Έκανε λόγο μάλιστα για δύο περιπτώσεις στην 4η περίοδο όπου υπήρχαν προϋποθέσεις αιφνιδιασμού για την ομάδα του και δεν ολοκληρωθήκαν εξαιτίας των παραπάνω. Γιατί το έκανε όμως ο ίδιος; Σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωλίγκα που άλλαξε ενόψει 2025-26, αποτελεί υποχρέωση για τον προπονητή όχι απλά να προσφεύγει στην γραμματεία δίνοντας την εντολή για την έκθεση της ένστασης αλλά να την γράφει και ο ίδιος. Όπως ζητήθηκε από τον Πέδρο Μαρτίνεθ στο ΣΕΦ και δεν έπραξε.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, είχε γίνει… μύλος με αντίστοιχη περίπτωση αφού άλλο είχε πει ο προπονητής προς τη γραμματεία και άλλο καταγράφηκε. Τουλάχιστον όπως ισχυριζόταν ο ίδιος και γι’ αυτό δεν την υπέγραψε εν τέλει την ένσταση άρα δεν κατατέθηκε. Για να αποφευχθούν λοιπόν τέτοιες τυχόν παρερμηνείες, η οδηγία που υπάρχει είναι η σύνταξη της έντασης μονάχα από τον δηλωμένο head coach της εκάστοτε ομάδας και μάλιστα την ώρα της παράβασης.

Μένει να δούμε τι θα αποφανθεί η Ευρωλίγκα που σίγουρα θέλει να διασφαλίσει την ακριβοδίκαιη διεξαγωγή όλων των αγώνων και η Ζαλγκίρις από πλευράς της, να προστατεύσει τα συμφέροντά της.