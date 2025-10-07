Η Παρτιζάν ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στην Αδριατική λίγκα απέναντι στην Κρκα, αν και τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον κύριο Μούρινεν.

Ακόμα ηχεί στο μυαλό των περισσοτέρων η βραχνάδα του σπίκερ της FIBA, θέλοντας να δώσει έμφαση στα ανδραγαθήματα του Μίκα Μούρινεν στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ 2025. Εκεί που ο 18χρονος «Slim Jesus», συστήθηκε σε όλο τον μπασκετικό πλανήτη, ακόμα και σε εκείνους που δεν τον γνώριζαν ως ένα τοπ ευρωπαϊκό πρόσπεκτ. Γιατί είναι τέτοιο.

Το αν θα μείνει ο Μίκα Μούρινεν στην Ευρώπη για μεγάλο διάστημα είναι προσώρας άγνωστο και ίσως παραμείνει έτσι για μήνες ακόμα αφού το draft καραδοκεί. Πάντως το μόνο βέβαιο είναι πως όσο καιρό κι αν καθίσει στα μέρη μας, θα κάνει πολλούς να μείνουν με το στόμα ανοιχτό.

Απόγευμα Κυριακής (6/10) στο Βελιγράδι και η Παρτιζάν φιλοξένησε την σλοβένικη Κρκα στην πρεμιέρα της ABA Liga. Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε αρκετά από πολλούς και έτσι ξεκίνησε νικηφόρα αν και η «είδηση», ήταν το… βάπτισμα του πυρός του Μίκα Μούρινεν.

Ο Φινλανδός με το θεαματικό άλμα δεν έφτασε σε διψήφιο αριθμό πόντων (7 με 3/9 εντός παιδιάς) στα 17′ που έμεινε στο παρκέ της Beogradska Arena, παρόλα αυτά πρόλαβε να κάνει τα… δικά του με δύο εμφατικά καρφώματα και ένα κυριαρχικό «στοπ» σε αντίπαλο.

Ο κόσμος της Euroleague έχει μεγάλες διαφορές αναφορικά με το μπάσκετ που έχει μάθει να παίζει ο Μίκα Μούρινεν. Τα «νερά» για εκείνον πέρα από βαθιά είναι και αχαρτογράφητα, πλην όμως κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το ταλέντο του καθώς και τον λόγο που έχει αναγκάσει κόσμο και κοσμάκη να αδημονεί για την εξέλιξή του.