Ο Άρης θριάμβευσε στην Ιταλία απέναντι στη Βενέτσια και «έσπασε» μία… κατάρα, που κράτησε 49 χρόνια.

Οι «κατάρες» είναι για να σπάνε, που λέει και το ρητό. Ο Άρης χρειάστηκε σχεδόν… μισό αιώνα, αλλά στην πρεμιέρα του φετινού EuroCup και την έναρξη της νέας εποχής του, με τον Ρίτσαρντ Σιάο, έβαλε «τέλος» στα ιταλικά… χαστούκια.

Οι Θεσσαλονικείς κοίταξαν στα μάτια τη Βενέτσια, μακριά από την έδρα τους, επικράτησαν με 85-81 (30/09) και ξεκίνησαν με το «δεξί» στη διοργάνωση.

Ο Μπράις Τζόουνς σταμάτησε στους 26 πόντους, ο Φορμπς στους 18, όμως η αλήθεια είναι, πως η νίκη στην οποία συνεισέφεραν τα μέγιστα, είχαν μία ιδιαίτερη σημασία.

Ο Άρης, όσο κι αν είχε προσπαθήσει, δεν είχε καταφέρει να νικήσει ποτέ στο παρελθόν, επί ιταλικού εδάφους! Για την ακρίβεια, από την πρώτη φορά που αγωνίστηκε στην Ιταλία, είχε περάσει 49 ολόκληρα χρόνια.

Τότε, για το Κύπελλο Κόρατς, τη σεζόν 1976-77, είχε αντιμετωπίσει τη Ρόμα και είχε γνωρίσει «βαριά» ήττα, με 118-68.

Έκτοτε, είχε αντιμετωπίσει 13 διαφορετικές ομάδες από την Ιταλία, σε 23 ματς. Σε ισάριθμες περιπτώσεις, όμως, έφευγε με… σκυμμένο κεφάλι από την γειτονική χώρα.

𝗕𝗶𝗴 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝘆, 𝗯𝗶𝗴 𝗽𝗲𝗿𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻𝗰𝗲 ✨ @ARISBCgr



Bryce Jones dazzled with his performance! 👀



26 pts | 8 reb | 6 ast | 33 PIR 📊 pic.twitter.com/KmnfeWzllw — BKT EuroCup (@EuroCup) October 1, 2025

Όλα αυτά, άλλαξαν μια και καλή, το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου. Ο Άρης πήρε το ροζ φύλλο αγώνα στη Βενέτσια και «εγκαινίασε» το νέο του «κεφάλαιο», με τον ιδανικότερο τρόπο. «Σπάζοντας» μία κατάρα, που έδειχνε να μοιάζει με… άλυτο γρίφο.

Κι όμως, η παρέα του Μπόγκνταν Κάραϊσιτς απέδειξε πως ήρθε, για να ανατρέψει τα δεδομένα.