Η μπασκετική ΑΕΚ ανακοίνωσε παίκτη που ψάχνεται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη για να βάλει την καριέρα του σε ένα μονοπάτι.

Η έλειψη ψηλών πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν, ανάγκασε την ΑΕΚ να βγει στην αγορά και να κοιτάξει περιπτώσεις παικτών που θα μπορούσαν να τη βοηθήσουν στην προετοιμασία της και… βλέπουμε. Μία τέτοια λοιπόν είναι και ο Ντιάντρε Πίκνεϊ.

Η «βασίλισσα» μετά την επιστροφή του Γιώργου Τσαλμπούρη στα κιτρινόμαυρα, ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης (26/8) την απόκτηση ενός ακόμα παίκτη. Βοηθητικού σε πρώτη φάση και ανάλογα με την εικόνα του στις προπονήσεις και τις ανάγκες, ίσως συνεχίσει και για την υπόλοιπη σεζόν.

Τα κουκιά δεν έβγαιναν για να κάνει ο Ντράγκαν Σάκοτα προετοιμασία στην φιναλίστ του BCL, φέρνοντας στην Ελλάδα έναν 26χρονο φόργουορντ προσπαθεί να βάλει την καριέρα του σε μία τάξη από αυτήν την πλευρά του ωκεανού.

Εξού και οι συνεχείς μετακινήσεις του τους τελευταίους μήνες. Φαινόμενο διόλου σπάνιο για Αμερικανούς. Μετά τη ρούκι σεζόν του στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος στη Δανία με 15.8 πόντους και 8.1 ριμπάουντ, την… έψαξε και αγωνίστηκε κατά σειρά σε Λε Πορτέλ (Γαλλία, 7 ματς), Χάποελ Χάιφα (Ισραήλ, 19 ματς), Βαλτσέα (Ρουμανία, 32 ματς), Μακάμπι Ραμάτ Γκαν (Ισραήλ, 4 ματς) και Καπιτάνες ντε Αρεσίμπο (Πουέρτο Ρίκο, 6 ματς), όπου και αγωνιζόταν μέχρι πριν δυο μήνες.

Σε όλες του τις ομάδες είχε αξιοπρόσεκτους μέσους όρους με ιδιαίτερη έφεση στο ριμπάουντ. Μένει να φανεί πόσο θα μπορέσει να βοηθήσει την ΑΕΚ αλλά και να βοηθηθεί από αυτήν αλλά και κατά πόσον η συνεργασία τους θα διαρκέσει μονάχα για έναν μήνα και μέχρι την εκκίνηση των επίσημων υποχρεώσεων ή θα δοθεί συνέχεια σε αυτήν.