Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα φορά τη φανέλα του Άρη.

Ένα σίριαλ που κράτησε 12 μήνες περίπου βρίσκεται στο τελευταίο του στάδιο και μονάχα λίγα επισόδεια μένουν για την ολοκλήρωσή του καθώς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες από τον Άρη.

Το φλερτ υπήρχε ήδη από πέρυσι με την εμπλοκή του Ρίτσαρντ Σιάο στον διοικητικό θώκο του Άρη και πλέον είναι θέμα χρόνου να προχωρήσει σε… γάμο.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα υπογράψει τις επόμενες ώρες συμβόλαιο συνεργασίας με τους κίτρινους της Θεσσαλονίκης και θα συνεχίσει να αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, έπειτα και από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα.

Όπως μετέφερε και ο Ιάσονας Μίσχος στην εκπομπή των Floor Generals στο κανάλι του Betarades.gr στο Youtube, η υπόθεση είναι τελειωμένη και το μόνο που πλέον απομένει είναι οι ανακοινώσεις.

Από το περασμένο καλοκαίρι οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε διαύλο επικοινωνίας και πλέον έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για τον Θανάση Αντετοκούνμπο να γυρίσει στην Ελλάδα, μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.

Τον δρόμο άνοιξε το trade του Γιάννη από τους Μπακς στους Χιτ αλλά και η επιθυμία του ίδιου του παίκτη αφού δεν προέκυψε κάτι από την άλλη πλευρά του ωκεανού, να μείνει στη χώρα και να βρίσκεται σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς.

Την κλασσική ώρα λοιπόν (19:14) σε μια συνήθεια που έγινε λατρείας φέτος για τον μπασκετικό Άρη, αναμένεται να μπει το όνομα του Θανάση Αντετοκούνμπο και στο επίσημο σάιτ του Άρη. Διότι σε εκείνο της FIBA, αναγράφεται ήδη ως παίκτης του άλλοτε «Αυτοκράτορα» του ελληνικού μπάσκετ.