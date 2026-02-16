Οι Ροδίτες έκαναν την έκπληξη στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό και έδωσαν την αφορμή για αναζήτηση του προηγούμενου «θαύματος».

Ο Παναθηναϊκός την… πάτησε από τον Κολοσσό της Ρόδου το απόγευμα της 15ης του Φλεβάρη και λίγο πριν ταξιδέψει για το Ηράκλειο της Κρήτης για την πρώτη ουσιαστικά κούπα της σεζόν. Ή ορθότερα ο Κολοσσός της Ρόδου έκανε την έκπληξη καθώς δεν μπορούν όλα να γυρίζουν γύρω από τους «αιώνιους». Το σύνολο του Άρη Λυκογιάννη πέτυχε κάτι ιστορικό και εξαιρετικά σπάνιο με ελκυστικό μπάσκετ, χτυπώντας τις αμυντικές αδυναμίες των «πρασίνων» που δείχνουν να κλειδωνίζονται.

Με 100άρα και βροχή τριπόντων, οι νησιώτες άντεξαν στην αντεπίθεση του Παναθηναϊκού και πήραν αυτό που άξιζαν στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα αφού είχαν το προβάδισμα και το καθολικό χειροκρότημα.

Η 26η λοιπόν εκτός έδρας δοκιμασία του Κολοσσού επί των «πρασίνων» αποδείχθηκε και… φαρμακερή αφού άνοιξαν λογαριασμό και μεγάλωσαν τη λίστα των επαρχιακών ομάδων που έστω και μια φορά, έκαναν τη χαοτική διαφορά στο μπάτζετ να μην μετρήσει στο τελικό αποτέλεσμα.

Για την ακρίβεια ο Κολοσσός Ρόδου έγινε μόλις η δεύτερη επαρχιακή ομάδα (εκτός της περιφέρειας Αττικής και Μακεδονίας) που κερδίζει τον Παναθηναϊκό στο σπίτι του. Ο Προμηθέας Πατρών ήταν η τελευταία ομάδα που έριξε το «τριφύλλι» στο… καναβάτσο (Γενάρης 2021), σε μια εποχή βέβαια που οι δύο «αιώνιοι» και δη ο Παναθηναϊκός (προ αναγέννησης), ήταν πιο ευάλωτος.

Οι Πατρινοί που είχαν στη σύνθεσή τους τότε τον Τζέριαν Γκραντ (16π, 7 ασ., 5 ριμπ.), είχαν περάσει από το ΟΑΚΑ με 80-78.

Γενικότερα βέβαια και ανεξαρτήτως έδρας, η Λάρισα ήταν εκείνη που πανηγύρισε – δις μάλιστα μέσα σε λίγες μέρες – επί του Παναθηναϊκού. Στο πλαίσιο της post season της περιόδου 2021-22, η ομάδα της Θεσσαλίας είχε πάει τη σειρά των ημιτελικών σε 5ο παιχνίδι, κερδίζοντας δυο φορές τον Παναθηναϊκό με 84-77 και 74-62 πριν η παρέα του Νέντοβιτς και του Παπαγιάννη κρατήσουν τη Λάρισα στους 43 μόλις πόντους και περάσουν στον τελικό.

Στα χαρτιά έχει καταχωρηθεί νίκη και της Κύμης τη σεζόν 2018-19 με 20-0, αφού ο Παναθηναϊκός δεν είχε κατέβει στο ματς ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τα όσα έγιναν με τον διαιτητή Αναστόπουλο και το κώλυμα που είχε δηλώσει για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα.