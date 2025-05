Η άδεια από δυνάμεις ΑΕΚ δεν μπόρεσε να προβάλει στο φαβορί την ίδια δυσκολία όπως είχε κάνει πριν το Final Four του BCL, στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός πήρε – παρά τις απουσίες – στα σοβαρά την υπόθεση πρόκριση στους Τελικούς της Stoiximan GBL και «καθάρισε» τους κιτρινόμαυρους που τους έλειπε ο ενθουσιασμός και η αμυντική σκληράδα.

Για 22η φορά επί εποχής επαγγελματικού μπάσκετ και ανελειπώς – πριν την εθελούσια αποχώρηση των Πειραιωτών – από το 2006 και έπειτα, τα προγνωστικά επιβεβαιώθηκαν. Τελικοί «αιωνίων» σχεδόν κατά 70% πλέον. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με φόντο το στέμμα στην Ελλάδα.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου ημιτελικού των «ερυθρολεύκων» με την ΑΕΚ, διέρρευσε και το πρόγραμμα της best of five σειράς με τους «πράσινους» να έχουν το πλεονέκτημα της έδρας. Γεγονός για το οποίο φρόντισε το «τριφύλλι» κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας.

Μία από τα ίδια: Το ποσοστό των Τελικών «αιωνίων» έχει ξεφύγει Ο Ολυμπιακός ξεμπέρδεψε από την ενοχλητική αγωνιστικά ΑΕΚ και έγραψε Τελικούς «αιωνίων» για μία ακόμα φορά.

Οι ελληνικοί Τελικοί ακολουθούν του μεγάλου στόχου της χρονιάς, του Final 4 στο Αμπού Ντάμπι. Και σε αρκετούς προκάλεσε εντύπωση η βιασύνη της τέλεσής τους. Ο λόγος είναι απλός, ξεκάθαρος και δεν σχετίζεται ουσιαστικά με τους δύο «γίγαντες» του ελληνικού μπάσκετ.

Στα μέσα του Ιούνη, η καρδιά του γυναικείου μπάσκετ θα χτυπά στην Ελλάδα. Και αυτό διότι η χώρα, εξασφάλισε έναν όμιλο και την τελική φάση του EuroBasket Γυναικών 2025. Το οποίο θα διεξαχθεί από τις 18-29 του Ιούνη στο ΣΕΦ.

Το φαληρικό στάδιο θα πρέπει να έχει αποδεσμευτεί το συντομότερο δυνατό ούτως ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και η Εθνική Ομάδα Γυναικών, να κάνει επίσης τις τελευταίες της προπονήσεις εκεί. Η «γαλανόλευκη» που στάθηκε άτυχη αφού έχασε με τραυματισμό και την Τσινέκε, όπως έχει συμβεί εδώ και καιρό με την Νίκη-Άννα Σταμολάμπρου, η οποία έδωσε το «παρών» στο ΣΕΦ στην προπόνηση της 15ης του Μάη.

Πριν καλά καλά αφήσουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πίσω τους το Final 4 της Euroleague, θα πρέπει να ανασυνταχθούν και να στρέψουν το βλέμμα τους αποκλειστικά και μόνο στις εντός των τειχών αναμετρήσεις. Κυριακή 25/5 ο τελικός της Ευρώπης – και ο πρώτος ελληνικός ελπίζουμε – στο Yas Island, Παρασκευή 30/5, το Game 1 της σειράς στη Stoiximan GBL.

Πέρυσι, είχε μεσολαβήσει μεγαλύτερο διάστημα αφού δεν είχαν τελειώσει οι δύο «αιώνιοι» με τα ημιτελικά. Πιο συγκεκριμένα το μεγάλο break – που μετά πήρε πίσω ο Παναθηναϊκός – του Ολυμπιακού, είχε γίνει στις 5 του Ιούνη.

Game 1: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 30/5 – 21:00

Game 2: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1/6 – 21:00

Game 3: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 4/6 – 21:00

Game 4: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/6 – 21:00*

Game 5: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 9/6 – 21:00*