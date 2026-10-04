Ο Παναθηναϊκός πέρασε… αέρας απ’ το ματς με τον Βίκο Ιωαννίνων (02/10, 102-73). Ποια είναι η κατάσταση των Μπράνκου Μπάντιο και Νίκο Ρογκαβόπουλου;

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το… δεξί στη Stoiximan GBL, χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων (02/10, 102-73).

Παρά τα πολλά προβλήματα τραυματισμού οι «πράσινοι» πήραν με ευκολία τη νίκη.

Ο Μπράνου Μπάντιο, αν και ήταν στην αποστολή δεν έπαιξε καθόλου. Ποιος ήταν ο λόγος;

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να του δώσει «ανάσες», καθώς είχε επιβαρυνθεί αρκετά.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Σέρβος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου και για την κατάσταση του Νίκου Ρογκαβόπουλου.

Πιο συγκεκριμένα τόνισε πως αν και είναι καλύτερα, ακόμα δεν είναι σε θέση να παίξει. Θα κάνει θεραπεία και τις επόμενες ώρες, ενώ την εβδομάδα που θα έρθει θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο:

«Ο Νίκος ένιωσε ένα πόνο στην μέση πριν το παιχνίδι με την Μακάμπι. Το ιατρικό επιτελείο έκανε ότι μπορούσε για να δώσει το παρών, ωστόσο ήταν δύσκολο. Έκανε προπόνηση χθες, είχα μια κουβέντα μαζί του μετά τον αγώνα, μου είπε ότι νιώθει καλύτερα αλλά όχι στο 100%. Αύριο έχουμε ρεπό και με την προπόνηση που θα ακολουθήσει θα δούμε πως θα πάει μέσα στην εβδομάδα»