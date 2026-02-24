Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στο «EuroInsiders» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στα λόγια που άκουσε από τον αδερφό του, Γιάννη, τα οποία τον βοήθησαν να αλλάξει τη ζωή του.

Σημείωσε, παράλληλα, πως θεωρεί τον «Βασιλιά» ως τον σπουδαιότερο μπασκετμπολίστα στην ιστορία. Αυτό δεν βασίζεται τόσο στους αριθμούς ή τους τίτλους, όσο στο γεγονός ότι διαχειρίστηκε με επιτυχία το βάρος των τεράστιων προσδοκιών, που υπήρχαν ήδη από την εφηβεία του.

«Ήταν ένα παιχνίδι όταν ήμουν 15 και δεν ήταν ότι ήμουν κακός απλά έπαιζα χωρίς ενέργεια. Μετά το τέλος του παιχνιδιού ο Γιάννης με έπιασε και μου είπε: Σου αρέσει το μπάσκετ; Δεν φαίνεται να σου αρέσει, παίζεις χωρίς ενέργεια, αν δε σου αρέσει απλά παράτα το, θα σε φροντίσω εγώ. Αυτά τα λόγια με πλήγωσαν γιατί ξέρω ότι μπορώ να αναλάβω τον εαυτό μου, εκεί ήταν που γύρισε ο “διακόπτης” και ξεκίνησα να αγωνίζομαι με την ενέργεια που με βλέπετε τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Για την πορεία του στον Άρη τόνισε: «Ήρθα σε μία πολύ μεγάλη ομάδα, με μεγάλη ιστορία. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ και να κερδίσω μαζί τους. Όπως βλέπετε είμαστε σε έναν χώρο με πολλά τρόπαια γύρω μας. Θέλω να μπορώ να πω ότι έχω κατακτήσει ένα τρόπαιο με αυτή την ομάδα».

