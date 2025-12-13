Αδιαπραγμάτευτος και απόλυτα σοβαρός ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την ΑΕΚ, την… παρέσυρε με τέτοια ποσοστά.

Το ηλεκτροσόκ του Εργκίν Αταμάν έδειξε σε πρώτη φάση πως… έπιασε για τον Παναθηναϊκό και τους παίκτες του που εμφανίστηκαν με το «μαχαίρι στα δόντια» απέναντι στην φιλόδοξη ΑΕΚ. Για την ακρίβεια την διέλυσαν αφού δεν την άφησαν να ανασάνει.

Λίγες ώρες μετά την αποκαρδιωτική εμφάνιση στο Μιλάνο και την δεύτερη ήττα στη σειρά στην Ευρωλίγκα με κάτω τα χέρια, ο Παναθηναϊκός σίγησε το Κλειστό των Άνω Λιοσίων με ένα… σαρωτικό πρώτο ημίχρονο. «Πράσινος τυφώνας» χτύπησε την ΑΕΚ που δεν «έκοψε» και άφησε πίσω του σκόνη.

Με σωστές αποστάσεις και διάθεση να μην χαρίσει τίποτα, ο Παναθηναϊκός έβλεπε… βαρέλι στο καλάθι της ΑΕΚ. Σε τέτοιο σημείο που «έχτισε» διαφορά σχεδόν 40 πόντων (!) από τα πρώτα είκοσι λεπτά.

Οι «πράσινοι» σημείωσαν συνολικά 65 πόντους (και δέχθηκαν 28) στο πρώτο μέρος, αστοχώντας σε οκτώ μόλις σουτ. Πιο συγκεκριμένα, είχαν 12/15 δίποντα, 12/17 τρίποντα και 5/5 βολές σε μία απίθανη ραψωδία. Πρώτο «βιολί» ήταν ξανά ο άχαστος Νίκος Ρογκαβόπουλος πίσω από τη γραμμή των 6,75 μέτρων.

Ένα παρατεταμένο «μούδιασμα» προκάλεσε ο Παναθηναϊκός στην «Ένωση» που έμεινε να παρακολουθεί το σόου του «τριφυλλιού». Η διαφορά δυναμικότητας και μπάτζετ είναι δεδομένη και εγνωσμένη, πλην όμως τέτοια απόσταση φαντάζει πρωτοφανής.

Οι 65 πόντοι ενεργητικό του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος, αποτελούν μακράν της δεύτερης επίδοσης, το πιο παραγωγικό ημίχρονο για το σύνολο του Εργκίν Αταμάν που συνέχιζε στα… κόκκινα και τα γκάζια καθόλη τη διάρκεια αυτού, παρά την μεγάλη διαφορά.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως ο σοβαρός Παναθηναϊκός βρήκε σκορ από όλους τους παίκτες που πάτησαν παρκέ ήδη στο πρώτο εικοσάλεπτο, πλην Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.

Ένα τέλειο πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τρίποντο buzzer με τη βοήθεια του ταμπλό από τον Βασίλη Τολιόπουλο που έδειξε κι εκείνος έτοιμος με 3/3 τρίποντα.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός προσέγγισε τους 67 που είχε βάλει στο πρώτο ημίχρονο αγώνα με τον Ιωνικό τη σεζόν 2019-20, τελευταίο πριν το lockdown και τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεν. Συνεπώς η επίδοση των «πρασίνων» αποτελεί ρεκόρ εξαετίας.