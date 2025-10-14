Μία από τις πιο όμορφες ιστορίες στο τένις είναι σίγουρα αυτή του Βαλεντίν Βασερό! Ξεκίνησε το 1000άρι τουρνουά Masters της Σανγκάης ως Νο. 204. Ωστόσο, δύο εβδομάδες αργότερα ζει το όνειρό του, «διπλασιάζοντας» τα χρήματα της καριέρας του!

Και τι δεν έζησε ο Βαλεντίν Βασερό, μέσα σε δύο εβδομάδες;

Ξεκίνησε το 1000άρι τουρνουά στης Σανγκάης, όντας στο Νο.204 της παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο, τα όσα έλαβαν χώρα τον προηγούμενο καιρό δεν έχουν… προηγούμενο!

Η πορεία του ξεκίνησε από τα προκριματικά της διοργάνωσης και έφτασε να σηκώνει το τρόπαιο!

Φυσικά, για να τα καταφέρει έπρεπε να «ξεπεράσει» και έναν «θρύλο» του τένις, καθώς στα ημιτελικά απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Prize money en carrière de Valentin Vacherot avant le Masters de Shanghai : 594 077$.

Prize money de Valentin Vacherot au Masters de Shanghai : 597 890$.



204e mondial ➡️ 58e mondial

Il peut dire : "J'ai battu le GOAT Novak Djokovic en Masters 1000."pic.twitter.com/dSgd25fZGH — Tennis Legend (@TennisLegende) October 11, 2025

Στον τελικό πήγε με… σπασμένα τα φρένα, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος Μονεγάσκος που κερδίζει 1000άρι τουρνουά! Παράλληλα, έγινε και ο τενίστας που ξεκινάει από τη χαμηλότερη θέση στη βαθμολογία και στο τέλος κατακτάει ένα 1000άρι τουρνουά!

Κι ας μην έφταναν όλα αυτά, είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να αυξάνεται κατά πολλά μηδενικά!

Σε όλη του την καριέρα είχε «βγάλει« συνολικά 594.077 δολάρια, σύμφωνα με το «The Tennis Letter»! Πόσα χρήματα εισέπραξε, μετά την κατάκτηση του τίτλου;

🇲🇨 Vacherot: No. 204 (Shanghai 2025)

🇭🇷 Coric: No. 152 (Cincinnati 2022)

🇪🇸 Carretero: No. 143 (Hamburg 1996)

🇸🇪 Pernfors: No. 95 (Montreal 1993)

🇦🇺 Popyrin: No. 62 (Montreal 2024)@val_vacherot becomes the lowest ranked Masters 1000 champion EVER pic.twitter.com/3z5zYs1aUS — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2025

Περίπου 1.125.000 δολάρια, για την ακρίβεια 1.124.380! Δηλαδή, μέσα σε δύο εβδομάδες μπόρεσε να «διπλασιάσει» τα συνολικά του κέρδη, από όλη του την πορεία στο άθλημα!

Ναι μεν η επιτυχία του ήταν πολύ μεγάλη, αλλά σίγουρα και η οικονομική ενίσχυση που έλαβε ήταν το λιγότερο εντυπωσιακή.

Σίγουρα, μία ιστορία ενός αθλητή, που θα μπορούσε να γίνει μέχρι και… βιβλίο, χάρη στα όσα είδαμε τις τελευταίες ημέρες!