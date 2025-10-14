Και τι δεν έζησε ο Βαλεντίν Βασερό, μέσα σε δύο εβδομάδες;
Ξεκίνησε το 1000άρι τουρνουά στης Σανγκάης, όντας στο Νο.204 της παγκόσμιας κατάταξης. Ωστόσο, τα όσα έλαβαν χώρα τον προηγούμενο καιρό δεν έχουν… προηγούμενο!
Η πορεία του ξεκίνησε από τα προκριματικά της διοργάνωσης και έφτασε να σηκώνει το τρόπαιο!
Φυσικά, για να τα καταφέρει έπρεπε να «ξεπεράσει» και έναν «θρύλο» του τένις, καθώς στα ημιτελικά απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς!
Στον τελικό πήγε με… σπασμένα τα φρένα, με αποτέλεσμα να γίνει ο πρώτος Μονεγάσκος που κερδίζει 1000άρι τουρνουά! Παράλληλα, έγινε και ο τενίστας που ξεκινάει από τη χαμηλότερη θέση στη βαθμολογία και στο τέλος κατακτάει ένα 1000άρι τουρνουά!
Κι ας μην έφταναν όλα αυτά, είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό να αυξάνεται κατά πολλά μηδενικά!
Σε όλη του την καριέρα είχε «βγάλει« συνολικά 594.077 δολάρια, σύμφωνα με το «The Tennis Letter»! Πόσα χρήματα εισέπραξε, μετά την κατάκτηση του τίτλου;
Περίπου 1.125.000 δολάρια, για την ακρίβεια 1.124.380! Δηλαδή, μέσα σε δύο εβδομάδες μπόρεσε να «διπλασιάσει» τα συνολικά του κέρδη, από όλη του την πορεία στο άθλημα!
Ναι μεν η επιτυχία του ήταν πολύ μεγάλη, αλλά σίγουρα και η οικονομική ενίσχυση που έλαβε ήταν το λιγότερο εντυπωσιακή.
Σίγουρα, μία ιστορία ενός αθλητή, που θα μπορούσε να γίνει μέχρι και… βιβλίο, χάρη στα όσα είδαμε τις τελευταίες ημέρες!