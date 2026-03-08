Τι αναφέρει ρεπορτάζ από το εξωτερικό, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, στο Indian Wells.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναμετρήθηκε με τον Καμίλ Μάιρζακ και, παρότι συνάντησε αρκετές δυσκολίες μέσα στο γήπεδο, κατάφερε τελικά να επικρατήσει με 3-1 σετ και να προκριθεί στον τρίτο γύρο του Indian Wells.

Στο πρώτο σετ ο Σέρβος αντιμετώπισε προβλήματα, καθώς οι καιρικές συνθήκες τον επηρέασαν και τον κούρασαν. Παρ’ όλα αυτά συνέχισε να αγωνίζεται, έχοντας μάλιστα δεμένο το χέρι του, αφού φαίνεται πως ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αγκώνα.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα έδειξε να αισθάνεται αδιαθεσία. Πήγε πίσω από μια διαφημιστική πινακίδα και, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, έκανε εμετό. Τα ίδια ρεπορτάζ ανέφεραν ότι αγωνίστηκε ενώ είχε πονόδοντο και πως ένιωσε έντονο πόνο στη διάρκεια του ματς.

Παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε, ο «Νόλε» κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνταρ Κοβάσεβιτς. Μετά τη νίκη του δήλωσε πως δεν είναι εύκολο να δίνει κανείς έναν τόσο απαιτητικό αγώνα ύστερα από πέντε εβδομάδες αποχής, τονίζοντας ότι περίμενε δυσκολίες, ειδικά λόγω των απαιτητικών συνθηκών.