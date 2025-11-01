Με μία λιτή ανακοίνωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνωστοποίησε και ο ίδιος από την πλευρά του, την απόσυρσή του από το Hellenic Championship της ATP στην Αθήνα.

Η καρδιά του τένις χτυπά στην Αθήνα. Η ελληνική πρωτεύουσα ζει μεγάλες αθλητικές στιγμές αφού το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, σημαντικά ονόματα του χώρου της αντισφαίρισης (θα) κάνουν παρέλαση από το ΟΑΚΑ για το Hellenic Championship, υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Όσο κι αν το ήθελε να δώσει το παρών στο τουρνουά της πόλης του όμως, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν τα κατάφερε και αποσύρθηκε. Οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος του 27χρονου τενίστα που απείχε το προηγούμενο διάστημα από το τουρ σε Πεκίνο, Σανγκάη, Βιέννη και Παρίσι, σε περίπτωση που προλάβαινε το μεγάλο γεγονός στο ειδικά διαμορφωμένο Κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

Παρόλα αυτά, τούτο δεν συνέβη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, άκουσε τις συμβουλές των γιατρών και αποσύρθηκε λόγω του προβλήματος που τον ταλανίζει στη μέση. Ο Έλληνας πρωταθλητής μάλιστα, πόσταρε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μάλιστα – ως ενεργός χρήστης του πρώην Twitter νυν ‘Χ’ – τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

«Γεια σε όλους, με λύπη ανακοινώνω ότι δε θα αγωνιστώ στο Hellenic Championship στην Αθήνα. Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να ξεκουραστώ και να επικεντρωθώ στην ανάρρωση για να είμαι έτοιμος για τη σεζόν του 2026. Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές που έφεραν αυτή την καταπληκτική διοργάνωση στην Ελλάδα. Είναι απογοητευτικό που τη χάνω, αλλά είναι η σωστή επιλογή για την υγεία μου. Θα επιστρέψω πιο δυνατός. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας».

Το πρωί του Σαββάτου, 1η του Νοέμβρη, έδωσε βέβαια το παρόν στην κεντρική αρένα όπου και παρακολούθησε την προσπάθεια του αδερφού του, Παύλου να προκριθεί από τον πρώτο προκριματικό ώστε να πάρει μέρος στο κυρίως ταμπλό.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε θέση στο box του αδερφού του μαζί με την μητέρα του Τζούλια, η αύρα του όμως δεν βοήθησε τον Παύλο Τσιτσιπά να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι, Νο94 στον κόσμο.