ΤΡΟΜΕΡΟΣ Λευτέρης Πετρούνιας που με 14.366 βαθμούς κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο ενόργανης γυμναστικής, που διεξάγεται στο Κάιρο!

ΑΠΛΑ ΑΠΙΘΑΝΟΣ! Ακόμα και αν τα χρόνια έχουν περάσει, ο Λευτέρης Πετρούνιας συνεχίζει ακάθεκτος.

Συνεχίζει να εκπλήσσει τους πάντες και να κατακτάει όλο και περισσότερες κορυφές, με ακόμα μία να έρχεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αίγυπτο.

Ο «Άρχοντας των κρίκων» πήρε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό ως δεύτερος στον προκριματικό. Στην «πρώτη φάση» είχε συγκεντρώσει συνολικά 14.110 βαθμούς, αφού εκτέλεσε ένα πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.200.

Cairo World Cup | Rings Final



🥇 Eleftherios Petrounias, Greece, 14.366

🥈 Artur Avetisyan, Armenia, 14.300

🥉 Liu Yang, China, 13.866 — The Gymternet (@thegymterdotnet) April 5, 2026

Ως πρώτος είχε πάρει την πρόκριση ο Αρτούρ Αβετισιάν που συγκέντρωσε 14.233 βαθμούς, έχοντας ένα πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας στο 5.400.

Ωστόσο, στον τελικό είχαμε μία μεγάλη «αλλαγή». Ο Λευτέρης Πετρούνιας αποφάσισε να ανεβάσει κατά πολύ τον βαθμό δυσκολίας στο πρόγραμμά του, αφού πήγε στους 5.600 πόντους!

Σε μία απόφαση που τελικά ήταν και καταλυτική, για να του φέρει το χρυσό μετάλλιο στο Κάιρο.

Ο Έλληνας αθλητής είχε μία εξαιρετική παρουσία συγκέντρωσε συνολικά 14.366 βαθμούς και άφησε πίσω του τον Αρτούρ Αβετισιάν.

Ο έμπειρος Αρμένιος, παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσε συνολικά 8.800 βαθμούς το γεγονός πως «άφησε» τον βαθμό δυσκολίας στους 5.400 βαθμούς έπαιξε σημαντικό ρόλο, για το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Γιανγκ Λιου που ήταν ο δεύτερος αθλητής που εμφανίστηκε στον αγώνα και συγκέντρωσε 13.866 βαθμοί (5.400 δυσκολία, 8.466 εκτέλεση), που ήταν αρκετοί για να του δώσουν το χάλκινο.

Αναλυτικά, η βαθμολογία στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Καΐρου