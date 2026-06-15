Ποιος σπουδαίος Έλληνας πολίστας έδειξε ότι θα μπορούσε κάλιστα να έχει κάνει καριέρα και σε άλλο σπορ;

Όταν ο αθλητισμός ρέει στις φλέβες σου, δεν κάνει διακρίσεις ούτε αποκλείει σπορ και κατευθύνσεις. Είναι νοτισμένος με αυτήν την κλίση σε σημείο που να… κάνει ο εκφραστής του για Μουντιάλ. Σε δύο σπορ.

Απτές αποδείξεις είχαν όσοι βρέθηκαν στη Μάλτα τις προηγούμενες ημέρες – η οποία έχει εξελιχθεί σε κέντρο της υδατοσφαίρισης τα τελευταία χρόνια – και κυρίως όσοι ήταν παρόντες στις προπονήσεις της Φερεντσβάρος. Εκείνοι βέβαια βλέπουν καθημερινά την ικανότητα του Στέλιου Αργυρόπουλου-Κανακάκη με την μπάλα όχι μόνο στο χέρι αλλά και στο κεφάλι και στο πόδι.

Οι Ούγγροι μετά από δύο συνεχόμενες κορυφές στην πρώτη τη τάξει διασυλλογική διοργάνωση της ευρωπαϊκής υδατοσφαίρισης, έπεσαν από τον «θρόνο». Για την ακρίβεια τους έριξε η Μπαρτσελονέτα που κατέκτησε και το τρόπαιο, επικρατώντας της Προ Ρέκο – που πέταξε εκτός συνέχειας τον Ολυμπιακό – στον τελικό.

Μέλος και μάλιστα από τα σημαντικότερα γρανάζια τα τελευταία χρόνια στις τεράστιες επιτυχίες της Φερεντσβάρος, είναι και ο Στέλιος Αργυρόπουλος-Κανακάκης, αρχηγός με το εθνόσημο.

Ο «αγαθός» εκτός νερού και θεριό ανήμερο μέσα σε αυτό «γίγαντας» μάλιστα που ανήκει στην ελίτ του χώρου την τελευταία πενταετία τουλάχιστον, έκανε το ζέσταμά του έξω από το νερό συνδυάζοντας το με ποδοσφαιρικά μαγικά.