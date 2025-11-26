Πιστή στο όραμά της να δίνει ώθηση στον ελληνικό αθλητισμό, η ελίν τιμά και φέτος το Ολυμπιακό ιδεώδες ως υπερήφανος Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εν όψει των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο – Κορτίνα 2026».

Η Εταιρία στηρίζει έμπρακτα το ταξίδι της χειμερινής Λαμπαδηδρομίας επί ελληνικού εδάφους, παρέχοντας καύσιμα υψηλής ποιότητας για τα οχήματα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ). Εξασφαλίζει έτσι την ασφάλεια της Ολυμπιακής Φλόγας σε κάθε σημείο – σταθμό, συνοδεύοντας το παγκόσμιο σύμβολο του Ολυμπισμού στην πορεία του σε όλη την χώρα.

Η Ολυμπιακή Φλόγα θα καλύψει περισσότερα από 2.000 χιλιόμετρα, περνώντας από 23 νομούς καθώς και από τα 12 μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας, για να καταλήξει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή παράδοσης.

Υποστηρίζοντας σταθερά την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) από το 2016, η ελίν συμβάλλει διαχρονικά στην προετοιμασία της ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής. Με συνέπεια και πάθος, συνεχίζει να προάγει τις αξίες του «ευ αγωνίζεσθαι», της αριστείας, του σεβασμού και της ομαδικότητας — αξίες που βρίσκονται στον πυρήνα τόσο του Ολυμπιακού ιδεώδους όσο και της δικής της εταιρικής φιλοσοφίας.

Η υπεύθυνη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Εικόνας της ελίν, Ράνια Καμπουροπούλου, δήλωσε: «Για εμάς στην ελίν, ο αθλητισμός αποτελεί πηγή έμπνευσης και προόδου. Με συνέπεια και υπερηφάνεια, στηρίζουμε διαχρονικά την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τους Έλληνες αθλητές που ενσαρκώνουν τα ιδανικά του Ολυμπισμού. Γιατί στην ελίν, πιστεύουμε ότι η ενέργεια που κινεί τον αθλητισμό είναι η ίδια που κινεί κι εμάς: το πάθος να φτάνουμε πιο ψηλά, να πηγαίνουμε πιο μακριά και να ξεπερνάμε κάθε εμπόδιο».

Σχετικά με την ελίν

Η ελίν είναι ένας Ολοκληρωμένος Όμιλος Ενέργειας ο οποίος δραστηριοποιείται στην ελληνική και διεθνή αγορά από το 1954. Μέσα σε αυτά τα 70 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας της, η εταιρία δεν έχει σταματήσει ποτέ να κινείται μπροστά και να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων της, με στόχο τη διαρκή προσαρμογή της στο μεταβαλλόμενο ενεργειακό περιβάλλον. Σήμερα, έχει καταφέρει να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ενεργειακής αγοράς, ενώ αποτελεί την 1η ελληνική εταιρία του κλάδου σε εξαγωγές, με δραστηριοποίηση σε 45 χώρες σε 5 ηπείρους.

Παράλληλα, διαθέτει ένα πανελλαδικό δίκτυο 560 πρατηρίων, τα οποία μετατρέπει σταδιακά σε ολοκληρωμένους ενεργειακούς σταθμούς, με την προσθήκη ηλεκτρικών φορτιστών και σταθμών LNG-CNG, στην ηπειρωτική αλλά και τη νησιωτική χώρα. Ηγετική θέση κατέχει επίσης τόσο στη διάθεση καυσίμων και λιπαντικών στις βιομηχανικές μονάδες, όσο και στον εφοδιασμό σκαφών αναψυχής, με διακριτή παρουσία στις μεγαλύτερες μαρίνες της Ελλάδος.

Από το 2019, η εταιρία δραστηριοποιείται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με τα εμπορικά σήματα “electricon” και “aerion”, προσφέροντας αξιόπιστες και ανταγωνιστικές ενεργειακές λύσεις σε χιλιάδες κατοικίες και επιχειρήσεις.

Συνεχίζοντας με συνέπεια τον ενεργειακό της μετασχηματισμό, το 2023 η ελίν έκανε το πρώτο βήμα στην είσοδό της στις ΑΠΕ, ολοκληρώνοντας τρία φωτοβολταϊκά πάρκα στον Ασπρόπυργο και στον Βόλο.

Περισσότερες πληροφορίες για την ελίν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της www.elin.gr.

Επικοινωνία:

ελίν: Γιώργος Βερούλης, υπεύθυνος Εταιρικής Επικοινωνίας, τηλ.: +30 210 6241628, e-mail: g.veroulis@elin.gr