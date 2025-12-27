Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έριξε «βόμβα» στο Instagram, καθώς ανακοίνωσε με ένα βίντεο την επιστροφή του στη δράση!

Και από το… πουθενά ο Μιχάλης Ζαμπίδης ανακοίνωσε μία απόφαση-ΒΟΜΒΑ, καθώς όλα δείχνουν ότι επιστρέφει στη δράση!

Ένας από τους κορυφαίους kickboxer στην ιστορία του αθλήματος, με ένα βίντεο στα social media «ξεσήκωσε» όσους τον υποστηρίζουν!

Η αλήθεια είναι πως δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες, αλλά με την ανάρτησή του μας άφησε όλους σε… αναμμένα κάρβουνα!

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι έχει στο μυαλό του θα γίνουν γνωστές το επόμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, με τη δημοσίευσή του να γράφει: «Comeback» και στο τέλος να αφήνει το μήνυμα: «Μείνετε συντονισμένοι» έχει προκαλέσει ντελίριο ενθουσιασμού!

Να υπενθυμίσουμε, πως ο Μιχάλης Ζαμπίδης είχε παίξει τελευταία φορά σε αγώνα kickboxing τον Ιούνιο του 2015 στο ΣΕΦ. Μάλιστα, είχε κερδίσει τον Αυστραλό αθλητή, Στιβ Μόξον.

Αξίζει να σημειωθεί πως από τότε είχε δώσει και αγώνα πυγμαχίας το 2019 στη Γερμανία, όπου και πάλι είχε νικήσει.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι πάμε για τη μεγάλη επιστροφή του!

Δείτε παρακάτω τη δημοσίευση του Μιχάλη Ζαμπίδη: