Λίγοι γνωρίζουν την «ελληνική» ιστορία-διαμάντι του Τζέι Τζέι Γκάμπριελ, που είπε «αντίο» στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μέσω social media, για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης!

Τζέι Τζέι Γκάμπριελ. Το όνομά του μπορεί να μην είναι γνωστό σε πολλούς. Ωστόσο, μιλάμε για έναν από τους πιο πολλά υποσχόμενους ποδοσφαιριστές του μέλλοντος!

Κι όμως, στα 16 του χρόνια έχει «ξεχωρίσει» στις ακαδημίες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρ’ όλα αυτά, τον τελευταίο καιρό έχει προκαλέσει τον «κακό χαμό». Ο λόγος;

Η επιθυμία του να αποχωρήσει από τους «κόκκινους διαβόλους»! Υπήρξαν πολλές συζητήσεις, αλλά ο ίδιος ήθελε να δοκιμάσει μία νέα εμπειρία στην καριέρα του.

Και έτσι θα γίνει. Τις τελευταίες ώρες ανέβασε στα social media ένα αποχαιρετιστήριο βίντεο, αφού όλα δείχνουν ότι ετοιμάζει βαλίτσες για τη Ρεάλ Μαδρίτης!

🚨💣 BREAKING: JJ Gabriel confirms he has decided to leave Manchester United, saying officially goodbye to the club.



16 year old talent has decided to join Real Madrid, deal set to be signed — here we go will follow very soon. 🤍🔜 pic.twitter.com/rU4bROp0AK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2026

Ωστόσο, αυτό είναι μία πρώτη «γεύση» από τα όσα έχουν γίνει. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήθελε να τον κρατήσει στο δυναμικό της και δεν είχε ενημερωθεί για την επισημότητα της αποχώρησής του.

Μάλιστα, το έμαθε από το βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ. Σε μία υπόθεση που έχει «σηκώσει» πολλή κουβέντα!

Τι και αν σας λέγαμε ότι το συγκεκριμένο «διαμάντι» έχει ελληνοκυπριακές ρίζες; Κι όμως!

🚨👋🏼 JJ Gabriel: “Goodbye and thank you, Man United”. pic.twitter.com/5uXeBLHIcX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2026

Η σύνδεση του Τζέι Τζέι Γκάμπριελ με την Ελλάδα

Από μικρή ηλικία έχει μεγαλώσει στην Αγγλία. Όμως, οι γονείς του δεν είναι από εκεί.

Για την ακρίβεια, ο πατέρας του «κρατάει» από την Ιρλανδία και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο!

Sources say #mufc will fight using every legal means possible if there is any hint of inducement from another club in JJ Gabriel’s departure.



There has still been no contact from any football authority regarding his de-registration, nor from his family regarding his welfare,… pic.twitter.com/Y5d4Br3ViY — utdreport (@utdreport) November 18, 2026

Παράλληλα, η μάνα του φέρνει και τη «σύνδεση» με την Ελλάδα, αφού έχει ρίζες από τη χώρα μας και την Κύπρο.

Επομένως, ο Τζέι Τζέι Γκάμπριελ έχει το δικαίωμα να παίξει σε πέντε εθνικές ομάδες. Αν και ακόμα είναι πολύ νωρίς έχει εκπροσωπήσει την Αγγλία στις μικρές ηλικίες.

Για έναν παίκτη που πριν λίγες εβδομάδες μπήκε στα 16, αλλά έχει κάνει «χαμό» σε όλη την Ευρώπη!