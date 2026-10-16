Ο «Καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, ύστερα από νοσηλεία, ο «Καπετάνιος» Γιώργος Βαρδινογιάννης, μια εμβληματική προσωπικότητα που διετέλεσε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για 21 χρόνια.

Γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου ως ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη, και απέκτησε τρία παιδιά από τον γάμο του με την Αγάπη Πολίτη.

Απόφοιτος της Σχολής Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον και διοικητικό στέλεχος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για δύο θητείες, ο αφοσιωμένος στο εμπορικό ναυτικό εφοπλιστής κέρδισε το προσωνύμιο «Καπετάνιος» όταν έσπασε το εμπάργκο στη Ροδεσία (νυν Ζιμπάμπουε), την στιγμή που μαινόταν ο πόλεμος και τον καταδίωκε το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό.

Παράλληλα, έγραψε ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό ως πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τον Ιούλιο του 1979 έως τον Μάιο του 2000, οπότε και παρέδωσε την ηγεσία στον ανιψιό του, Γιάννη «Τζίγκερ» Βαρδινογιάννη.





Σε αυτό το διάστημα, οδήγησε το «τριφύλλι» στην κατάκτηση έξι πρωταθλημάτων, εννέα κυπέλλων και τριών σούπερ καπ, καθώς και σε δύο ιστορικές πορείες μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League τις σεζόν 1984-85 και 1995-96.