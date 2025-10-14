Τζακ Γουίλσιρ, ένας ακόμα «μαθητής» της σχολής του Αρσέν Βενγκέρ. Όσοι προηγήθηκαν του Άγγλου και οι δύο που έχουν την υπογραφή -και- του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Ο Αρσέν Βενγκέρ άφησε ένα ξεχωριστό «αποτύπωμα» στην ιστορία της Άρσεναλ, αλλά και του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, γενικότερα.

Η ρηξικέλευθη νοοτροπία, το αήττητο πρωτάθλημα στην Premier League, η ανάδειξη παικτών, που «έπλασε» ο ίδιος. Τα επιτεύγματά του είναι πολύ γνωστά. Δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης.

Απ’ ότι φαίνεται, ωστόσο, ο Αλσατός τεχνικός, ακόμα δεν βρίσκεται πια στους πάγκους, συνεχίζει να ασκεί σημαντική επιρροή στον ποδοσφαιρικό κόσμο, μέσω των… μαθητών του.

Ήδη τέσσερις ποδοσφαιριστές, με τους οποίους είχε συνεργαστεί ο Αρσέν Βενγκέρ στην Άρσεναλ, έχουν αποφασίσει, μετά το φινάλε της καριέρας τους ως παίκτες, να ακολουθήσουν τον δρόμο της προπονητικής. Μάλιστα, ορισμένοι έχουν καταφέρει να αποδείξουν πως είναι εξίσου ικανοί και στην… άκρη του πάγκου.

Το τελευταίο παράδειγμα είναι, φυσικά, ο Τζακ Γουίλσιρ. Τα πολλαπλά προβλήματα τραυματισμών που ταλαιπώρησαν τον Άγγλο πρώην μεσοεπιθετικό, τον ανάγκασαν να σταματήσει την καριέρα του, σε πολύ μικρή ηλικία.

Ωστόσο, δεν έφυγε ποτέ από το ποδόσφαιρο. Αφού πέρασε από τις ακαδημίες της Άρσεναλ, ως προπονητής, αλλά και από το τεχνικό επιτελείο της Νόριτς, ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Λούτον, που αγωνίζεται στην 3η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Με 197 παιχνίδια, υπό τις οδηγίες του Αρσέν Βενγκέρ, σίγουρα θα έχει μάθει πολλά, που θα θέλει να εφαρμόσει και στο δικό του ποδοσφαιρικό ταξίδι, ως προπονητής.

Jack Wilshere is our new manager 🧡 — Luton Town FC (@LutonTown) October 13, 2025

Ποιοι είναι, όμως, οι υπόλοιποι που «θήτευσαν» με τον θρυλικό προπονητή; Η απάντηση δεν είναι δύσκολη.

Αρχικά, η κουβέντα ξεκινά με τον Μικέλ Αρτέτα. Μέτρησε 150 παιχνίδια με τον Αλσατό και πλέον, ετοιμάζεται για την συμπλήρωση έξι ετών στον πάγκο της Άρσεναλ, δείχνοντας πως ακολουθεί «πιστά» το… μονοπάτι του δασκάλου.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🗣️ Luton Town manager Jack Wilshere: "Around a year ago, I asked Mikel Arteta when he knew he was ready. He laughed and said 'you just have to jump in and swim as hard as you can'." 🏊‍♂️🌊 pic.twitter.com/h753w5UPeI — EuroFoot (@eurofootcom) October 14, 2025

Έπειτα, ακολουθεί ένας πρώην επιθετικός, με 278 αγώνες, έχοντας ως προπονητή τον Αρσέν Βενγκέρ! Ο λόγος για τον Ρόμπιν Φαν Πέρσι, με τον Ολλανδό να είναι επίσης προπονητής και αυτήν την περίοδο, να βρίσκεται στον πάγκο της Φέγενορντ.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως στην επόμενη αγωνιστική του Europa League, ο Φαν Πέρσι ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό.

Τέλος, εκτός συζήτησης δεν μπορεί να μείνει ο Σεσκ Φάμπρεγας. Ήταν μαζί με τον Αρσέν Βενγκέρ στην Άρσεναλ για πάρα πολλά χρόνια, αγωνίστηκε σε 303 (!) παιχνίδια υπό τις οδηγίες του και τώρα, ήρθε η στιγμή να βαδίσει και εκείνος στα «χνάρια» του μέντορά του, έχοντας αναλάβει το «τιμόνι» της Κόμο.

▪️ Importance of an open body shape.

▪️ Managing distances between players.

▪️ Creating triangles.

▪️ Looking and playing forward.



Οι δύο από τους τέσσερις, ωστόσο, έχουν σίγουρα επιρροές και από έναν ακόμα προπονητή, που έχει αφήσει τη δική του ιστορία στο άθλημα.

Για περίπου 3,5 χρόνια, ο Αρτέτα ήταν στο τεχνικό επιτελείο του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι, πριν αποχωρήσει το 2019, για να μετακομίσει στην ομάδα της «καρδιάς» του, στο Βόρειο Λονδίνο.

Παράλληλα, στην ίδια κατηγορία «μπαίνει» και ο Φάμπρεγας. Μπορεί να μην έχουν συναντηθεί οι δρόμοι τους ως προπονητές, όμως ήταν παίκτης του Γκουαρδιόλα, όταν ο Καταλανός τεχνικός ήταν ακόμα στην Μπαρτσελόνα.