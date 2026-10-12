Μία ιστορική νίκη για την Καλαμάτα, που κατάφερε να φύγει με το «τρίποντο» από την Τούμπα (12/10, 1-3), σε ένα ματς που θα θυμάται για πολύ καιρό!

Η αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League «έπεσε» με μία μεγάλη «βόμβα».

Η Καλαμάτα έφυγε με ένα σπουδαίο «τρίποντο» από την Τούμπα, κερδίζοντας με 3-1 τον ΠΑΟΚ (12/10).

Σε μία αναμέτρηση που ο Κένεθ Βάργκας «έλαμψε», έχοντας δύο γκολ, αλλά και μία κερδισμένη κόκκινη.

Ένα ματς που θα μείνει στην ιστορία, για την ομάδα της Μαγνησίας, καθώς μπόρεσε να επικρατήσει απέναντι στον μεγαλύτερο «μπελά» της.

Η Καλαμάτα κέρδισε τον μεγαλύτερο «μπελά» της

Η προϊστορία ανάμεσα στα δύο κλαμπ είχε -μέχρι πρότινος- μονάχα δύο «διαδρομές».

Είτε νίκη του ΠΑΟΚ, είτε ισοπαλίες, με την Καλαμάτα ποτέ της να μην έχει κερδίσει, ανεξάρτητα έδρας και διοργάνωσης.

Μέχρι που φτάσαμε στη 17η «μονομαχία». Κι όχι μόνο αυτό, καθώς οι Θεσσαλονικείς είχαν γίνει ο μεγαλύτερος «μπελάς» για τη «Μαύρη Θύελλα»!

Στα χρονικά τους οι Πελοποννήσιοι είχαν αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ συνολικά 14 φορές, σε επίπεδο Α’ Εθνικής.

Τα αποτελέσματα; Επτά ήττες και επτά ισοπαλίες. Αυτό ήταν και το χειρότερο ρεκόρ που είχαν απέναντι σε μονάχα μία ομάδα!

Κι όμως, αφού το κλαμπ του Αλέσιο Λίσι ήταν αυτό που είχαν «μονομαχήσει» τις περισσότερες φορές, χωρίς να έχουν «γευτεί» τη νίκη.

Ωστόσο, εδώ και λίγες στιγμές, αυτά ανήκουν στο παρελθόν, καθώς η Καλαμάτα έκανε την «έκπληξη», με μία νίκη που θα μείνει στην ιστορία της.