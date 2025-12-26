Ο Γκάρεθ Μπέιλ εξήγησε τον βασικό λόγο της απόσυρσής του από την ενεργό δράση, στην ηλικία των 33 ετών, παρότι είχε προτάσεις για να συνεχίσει.

Ο Γκάρεθ Μπέιλ μίλησε για πρώτη φορά με απόλυτη ειλικρίνεια για την απόφαση που αιφνιδίασε τον ποδοσφαιρικό κόσμο: να βάλει τέλος στην καριέρα του σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο GQ, ο βασικός λόγος της πρόωρης αποχώρησής του ήταν η ξαφνική ασθένεια του πατέρα του, Φρανκ, γεγονός που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο έβλεπε τη ζωή και τις προτεραιότητές του.

Ο Μπέιλ είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του τον Ιανουάριο του 2023, λίγο μετά τον αποκλεισμό της Ουαλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Παρά τη σπουδαία πορεία του σε Τότεναμ, Ρεάλ Μαδρίτης και Λος Άντζελες FC, η απόφαση είχε προκαλέσει έκπληξη και πολλά ερωτήματα. Σήμερα, ο Ουαλός σταρ εξηγεί ότι όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας του αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Κανείς δεν γνωρίζει τι περνά ο άλλος στο σπίτι του. Εκεί συνειδητοποίησα ότι υπάρχει ζωή και πέρα από το ποδόσφαιρο», τόνισε μεταξύ άλλων.

Αν και δεν θέλησε να μπει σε λεπτομέρειες για την ασθένεια, στάθηκε ξανά στον καθοριστικό ρόλο που είχε ο πατέρας του στη ζωή του. Όπως τόνισε, ο Φρανκ ήταν ένας απλός επιστάτης σχολείου, ο οποίος όμως «θυσίασε τα πάντα» για να μπορέσει ο γιος του να κυνηγήσει και να ζήσει το όνειρό του.

Από ένα παιδί στο Κάρντιφ που μεγάλωσε σε μια συνηθισμένη οικογένεια, ο Μπέιλ έφτασε να κατακτήσει πέντε Champions League, να γίνει ο ακριβότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο το 2013 με τη μεταγραφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι περίπου 94 εκατομμυρίων ευρώ και να εξελιχθεί στον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Ουαλίας.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως η σχέση του με τον ισπανικό Τύπο τον είχε επιβαρύνει ψυχολογικά, καθώς συχνά δεχόταν κριτική για έλλειψη αφοσίωσης λόγω της αγάπης του για το γκολφ. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι έπαιζε μόνο μία φορά κάθε δύο ή τρεις εβδομάδες και αποκλειστικά στις ημέρες ξεκούρασης. Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί κακής σχέσης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Με απόλυτη ειλικρίνεια, ο Μπέιλ παραδέχεται σήμερα ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 αποτέλεσε την τελευταία του μεγάλη επιδίωξη. «Αφού έπαιξα σε Μουντιάλ, δεν υπήρχε άλλος στόχος για να κυνηγήσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.