Μπασκετοκουβέντα με τον Κώστα Παπάζογλου στους Betarades για τον Ντένις Σρέντερ «που δεν ξεχνά τίποτα και με τίποτα». Ο ΠΑΟΚ και οι λόγοι της δυναστείας των Γερμανών.

Ο «κακός» των Ελλήνων γιατί είναι ανταγωνιστικός. Ενίοτε μπορεί να έγινε και λίγο προκλητικός αλλά σαν ύπαρξη, σαν παρουσία ξεχνάμε. Επιλέγουμε την κοντή μνήμη, στήνοντας τον Ντένις Σρέντερ στον τοίχο. Βγάζοντας μένος για εκείνον, δίχως να ξέρουμε την ιστορία του. Τον άνθρωπο πίσω από τον παίκτη, το αφήγημά του.

Ο Ντένις Σρέντερ αποτελεί μία αντιπαθητική φιγούρα για τον Έλληνα φίλαθλο της «σπυριάρας». Από την ανάποδη όμως, ο ίδιος δεν βλέπει εθνικότητες, χρώματα, προελεύσεις. Παρά μόνο πράξεις και ενέργειες, αποτυπωμένες στο θυμικό του μυαλού. Καλά σφηνωμένες. Δεν φεύγουν από εκεί.

Στον κόσμο του Ντένις Σρέντερ που έχει γίνει μεγάλος και σπουδαίος με την εξέλιξή του, εξακολουθούν να έχουν περίοπτη θέση οι άνθρωποι που του έδωσαν σημασία, τον πρόσεξαν και προσπάθησαν για εκείνον πριν καν γίνει ο σταρ που είναι τώρα. Πριν αποκτήσει φήμη και χρήματα. Όταν ήταν ακόμα ατίθασο νιάτο και «δύσκολο παιδί».

Ένας τέτοιος είναι και ο Κώστας Παπάζογλου. Πόσοι ξέρουν/θυμούνται ότι ο… ανεπιθύμητος Ντένις Σρέντερ μεταξύ άλλων έχει στην κατοχή του τον πλειψηφικό πακέτο της Μπραουνσβάιγκ; Ομάδας που έκανε τα πρώτα του βήματα πριν κάνει το άλμα για το NBA και την εκτόξευση;

Πόσοι γνωρίζουν ότι δεν είναι ο τυπικός πρόεδρος που αποσκοπεί στο κέρδος αλλά ασχολείται ουσιαστικά και πραγματικά – πλην όμως όχι παρεμβατικά – με την ομάδα που προεδρεύει, ξενυχτάει για να δει τα παιχνίδια της ανάμεσα σε δικά του ταξίδια από Πολιτεία σε Πολιτεία στις ΗΠΑ;

Πόσοι γνωρίζουν πως στο τιμόνι της ομάδας Μπραουνσβάιγκ, η οποία αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία του γερμανικού μπάσκετ (Bundeliga), έχει τοποθετήσει έναν Έλληνα; Ναι, έναν Έλληνα. Τον Κώστα Παπάζογλου που ήταν εκεί όταν ο Σρέντερ «αποτελούσε πρόβλημα». Τον φιλόδοξο Έλληνα προπονητή και φρεσκομπαμπά, ο οποίος έχει βγάλει ρίζες στο γερμανικό μπάσκετ, το οποίο ζει εδώ και αρκετά χρόνια.

Και γιατί αυτό; Ο ίδιος τα εξηγεί καλύτερα στην χορταστική συνέντευξη που έδωσε στους Betarades και το Ole.gr. Απαντάει στην ερώτηση γιατί μισούν οι Έλληνες τον Σρέντερ αλλά και στην απαρχή αυτής της σχέσης που χρονολογείται στην εποχή του Κώστα Φλεβαράκη, βοηθός του οποίου υπήρξε ο κόουτς Παπάζογλου εδώ και πολλά χρόνια.

Από φέτος ο Έλληνας τεχνικός πήρε προαγωγή από τον Ντένις Σρέντερ αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά ως head coach. Η πρώτες εμπειρίες μιας δύσκολης συνθήκης έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και λόγω νοοτροπίας της ομάδας, ο ΠΑΟΚ στην «αγκαλιά» του οποίου μεγάλωσε και τον αντιμετώπισε πρόσφατα δις, οι επιτυχίες των Γερμανών, η φιλοσοφία του «μην τα θεωρείτε όλα δεδομένα» που προσπαθεί να περάσει στους παίκτες του και τα χαρακτηριστικά των Σορτς και Γουόρντ που τους είδε να… ανθίζουν στη γερμανική λίγκα.