Και από εκεί που ήταν έτοιμος να πάρει μεταγραφή, τελικά ο Ντέρεκ Κουτέσα έμεινε στην ΑΕΚ και «κέρδισε» τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ένα μεγάλο «ερωτηματικό» υπήρξε στην ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον ΟΦΗ (10/10, 3-0), για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Αυτό αφορούσε τον Ντέρεκ Κουτέσα, αφού μόλις ελάχιστες εβδομάδες προηγουμένως ήταν με το… ενάμισι πόδι εκτός Ελλάδας.

Ο 28χρονος εξτρέμ έφτασε πολύ κοντά στην επιστροφή στην πατρίδα του, αλλά η μεταγραφή του «ναυάγησε» την τελευταία στιγμή.

Γι’ αυτό και πήρε τον δρόμο του γυρισμού για την Αθήνα και δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά το μέλλον του.

Μετά τη διακοπή, όχι μόνο ξεκίνησε βασικός, αλλά εντυπωσίασε και τους πάντες, με τα όσα έκανε.

Ο Ντέρεκ Κουτέσα ήταν από τους «πρωταγωνιστές» της «Ένωσης», σε ένα ματς που φώναξε βροντερά «παρών». Και μεγάλο ενδιαφέρον έχει το «πώς» κατάφερε να «κερδίσει» τον Μάρκο Νίκολιτς!

Πώς ο Κουτέσα «κέρδισε» τον Νίκολιτς

H «απάντηση» έχει… κρυφτεί πίσω από τις δηλώσεις του Σέρβου τεχνικού στην COSMOTE TV.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ (10/10, 3-0), ο Μάρκο Νίκολιτς επισήμανε όλους τους λόγους που τον έκαναν να εμπιστευτεί τον Ντέρεκ Κουτέσα.

Τόνισε πως ο παίκτης του ήταν εξαιρετικός στις προπονήσεις, όπως και τα επίπεδα συγκέντρωσής του.

Παράλληλα, εξήγησε πως τον προηγούμενο καιρό δεν έπαιζε, καθώς το μυαλό του ήταν στο αν θα παραμείνει στο ρόστερ ή θα αποχωρήσει.

Ωστόσο, αυτό άλλαξε, καθώς ο Ελβετός εξτρέμ πλέον έχει «ξεκαθαρίσει» το πού θα είναι και αυτή τη σεζόν.

Σε μία εμφάνιση που έκανε το λιγότερο «χαρούμενο» τον Μάρκο Νίκολιτς, για τον ποδοσφαιριστή του.

Το σχόλιο του Νίκολιτς για την εμφάνιση του Κουτέσα & το update για τους τραυματίες Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον ΟΦΗ (10/10, 3-0) μίλησε για την εμφάνιση του Ντέρεκ Κουτέσα, αλλά και τους τραυματίες, Θωμά Στρακόσα και Μπαρνάμπας Βάργκα.

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Ντέρεκ Κουτέσα:

«Εξαιρετικός παίκτης. Η σημερινή συμμετοχή ήταν αποτέλεσμα και της παρουσίας του στις προπονήσεις. Το μυαλό του είναι εδώ. Ίσως δεν έπαιζε στα προηγούμενα παιχνίδια γιατί το μυαλό του ήταν στο αν θα μείνει ή θα φύγει. Το μυαλό του είναι τώρα εδώ. Θα χρειαστούμε κάθε παίκτη σε αυτή την σεζόν, να δώσουν όλοι τα μέγιστα, όπως σήμερα ο Ντέρεκ».