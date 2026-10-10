Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τη νίκη της ΑΕΚ απέναντι στον ΟΦΗ (10/10, 3-0) μίλησε για την εμφάνιση του Ντέρεκ Κουτέσα, αλλά και τους τραυματίες, Θωμά Στρακόσα και Μπαρνάμπας Βάργκα.

Η ΑΕΚ «χτύπησε» από τον… αέρα στην επανεκκίνηση της Stoiximan Super League.

Κέρδισε με 3-0 τον ΟΦΗ (10/10) για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος και πλέον έχει στο «μυαλό» της τα παιχνίδια του Champions League στην Αγγλία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, μίλησε τόσο για τον Ντέρεκ Κουτέσα, όσο και για τους τραυματίες.

Πιο συγκεκριμένα, στην COSMOTE TV δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος, με τον Ελβετό ποδοσφαιριστής, που έφτασε μία… ανάσα από την αποχώρησή του.

Παράλληλα, τόνισε στη συνέντευξη Τύπου πως ο Θωμάς Στρακόσα θα είναι εκτός από τα παιχνίδια του Champions League, ενώ ο Μπαρνάμπας Βάργκα κάνει αγώνα δρόμου.

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς για τον Ντέρεκ Κουτέσα και τους τραυματίες:

Για του τραυματίες:

«Ο Στρακοσα δεν θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια με Σαχτάρ και Σίτι. Ο Βάργκα δίνει μάχη με τον χρόνο. Μπορεί να λείψει σε ένα, σε δύο ή σε κανένα ματς. Και δεν θα πάρει ρίσκο για να επιστρέψει νωρίτερα, γιατί είναι μεγάλη η χρονιά και δεν είναι τελικοί τα δύο αυτά παιχνίδια».

Για τον Κουτέσα:

«Φοβερή η εμφάνιση του Κουτέσα, μία εμφάνιση βασισμένη στις εξαιρετικές του επιδόσεις στην προπόνηση και στα φιλικά ματς κατά τη διάρκεια της διακοπής. Τώρα, το στόρι μένει – φεύγει τελείωσε.

Τώρα είναι μαζί μας, είναι συγκεντρωμένος. Ο λόγος που δεν αγωνιζόταν πριν, ήταν γιατί το μυαλό του ήταν και δεν ήταν εδώ. Τώρα είναι εδώ και ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Είναι πολύ σημαντικός για εμάς, είναι ένας από τους παίκτες που θα χρειαστούμε».