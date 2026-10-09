Ο ΟΦΗ έχει «κουζουλάνει» τους πάντες, κάτι που φάνηκε και στην πρόσφατη ενημέρωση του Transfermarkt!

Ένας ΟΦΗ που έχει «κουζουλάνει» τους πάντες. Οι τελευταίοι μήνες είναι λες και έχουν βγει από ταινία, καθώς οι Κρητικοί ζουν το απόλυτο όνειρο.

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, σαν να έχουν αλλάξει όλα. Ήρθε η νίκη στα πέναλτι στον τελικό του Superbet Super Cup, η πρόκριση στη League Phase του Europa League, αλλά η ομάδα του Χρήστου Κόντη ήταν «αχόρταγη».

Πέτυχε μία ιστορική νίκη μέσα στο Γ. Καραϊσκάκης, ενώ έκανε… σεφτέ στη 2η τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση, αφού κέρδισε τη Χόφενχαϊμ (17/09, 2-0).

Όπως καταλαβαίνει κανείς πολλοί είναι οι παίκτες που έχουν κάνει ήδη «θόρυβο». Γι’ αυτό και το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο έχει «ανταμείψει» πολλούς εξ αυτών.

ΟΦΗ, πρώτος ανάμεσα σε όλους στη Stoiximan Super League

Η τελευταία ενημέρωση στο Transfermarkt έφερε μία ιδιαίτερη πρωτιά για τους Κρητικούς.

Νίκος Χριστογεώργος, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Νίκος Αθανασίου, Παύλος Καινουργιάκης, Γιάννης Αποστολάκης, Θανάσης Ανδρούτσος, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Τιάγκο Νους και Θανάσης Σιτμαλίδης είδαν αύξηση στην «τιμή» τους.

Παράλληλα, κανένας παίκτης του ΟΦΗ δεν είδε τη χρηματιστηριακή του αξία να… υποχωρεί.

Με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Χρήστου Κόντη είναι και αυτή με τη μεγαλύτερη αύξηση κατά τις %, σε σχέση με την προηγούμενή της «τιμή».

Για την ακρίβεια, «ανέβηκε» σε ένα ποσοστό της τάξεως του 16.1% και ξεπέρασε τον Λεβαδειακό που ήταν στο 12.3%!

Ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΑΕΚ, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Άρης, αλλά ο ΟΦΗ πρώτος από όλους.

Σε μία συνθήκη που μόνο σπάνια βλέπουμε.

Δείτε ΕΔΩ τις αλλαγές στη χρηματιστηριακή αξία των ομάδων στη Stoiximan Super League.