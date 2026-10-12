Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την Καλαμάτα (12/10, 18:00), σε μία «μονομαχία» που η προϊστορία έχει μονάχα δύο «διαδρομές»!

H 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League «ρίχνει» την αυλαία της, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την Καλαμάτα (12/10, 18:00).

Σε μία αναμέτρηση που οι Θεσσαλονικείς θέλουν να κάνουν… επανεκκίνηση με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ η ομάδα της Μεσσηνίας θα προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από ένα δύσκολο «τεστ».

Τα δύο κλαμπ είχαν να συναντηθούν πολλά χρόνια για την Α’ Εθνική. Για την ακρίβεια, η τελευταία τους «μονομαχία» έχει… σταματήσει στο 2001, δηλαδή 25 χρόνια πίσω!

Συνολικά, οι δύο ομάδες τα έχουν «πει» σε 16 διαφορετικές περιπτώσεις για όλες τις διοργανώσεις, με την προϊστορία να έχει δύο «διαδρομές».

ΠΑΟΚ vs Καλαμάτα, οι δύο «διαδρομές» της προϊστορίας

Πρώτη φορά που είχαμε μία ανάλογη κόντρα ήταν το 1972 με τον ΠΑΟΚ να φεύγει και με τη νίκη από την Πελοπόννησο. Αυτή ήταν και η «αφετηρία» και ένα σερί του «Δικεφάλου του Βορρά», που δύσκολα θα φανταζόταν κανείς.

Οι Θεσσαλονικείς δεν έχουν ηττηθεί σε καμία περίπτωση από την Καλαμάτα, ανεξάρτητα διοργάνωσης ή έδρας!

Κι όμως, αφού το ρεκόρ ανάμεσα στα δύο κλαμπ είναι εννέα νίκες του ΠΑΟΚ και επτά ισοπαλίες.

Τι «σημαίνει» αυτό για την ομάδα της Μαγνησίας; Ότι έχει βρει τον χειρότερο «μπελά» της.

Ο σύλλογος του Αλέσιο Λίσι είναι και αυτός που έχει αντιμετωπίσει τις περισσότερες φορές, χωρίς να κερδίσει ποτέ!

Θα «σπάσει» το σερί ή θα συνεχιστεί; Θα μάθουμε σε λίγες ώρες…

Δείτε ΕΔΩ όλα τα ματς μεταξύ ΠΑΟΚ και Καλαμάτα.