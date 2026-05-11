Όλα τα δεδομένα για το επερχόμενο Super Cup μεταξύ της πρωταθλήτριας ΑΕΚ και του Κυπελλούχου ΟΦΗ.

Μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της, η ΑΕΚ επιστρέφει στον θρόνο του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από τρία χρόνια, κερδίζοντας παράλληλα το δικαίωμα να διεκδικήσει το Super Cup απέναντι στον κυπελλούχο ΟΦΗ.

Ο θεσμός αυτός, που αναβίωσε πρόσφατα από την ΕΠΟ, φαίνεται να παγιώνεται, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της επόμενης τριετίας.

Λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων των δύο ομάδων στα τέλη Αυγούστου, με την ΑΕΚ να αγωνίζεται στα Play Offs του Champions League και τον ΟΦΗ στον αντίστοιχο γύρο του Europa League, η διεξαγωγή του τελικού εντός του καλοκαιριού φαντάζει δύσκολη.

Ακολουθώντας το περσινό παράδειγμα, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τον ΟΦΗ στις αρχές Ιανουαρίου, είναι πολύ πιθανό το Super Cup να οριστεί ξανά ως η πρώτη αναμέτρηση του 2027.

Παρόλο που η ημερομηνία, η τηλεοπτική στέγη και η έδρα της αναμέτρησης παραμένουν εκκρεμότητες προς διευθέτηση από την Ομοσπονδία, η ΑΕΚ θα επιδιώξει να προσθέσει στην τροπαιοθήκη της έναν τίτλο που έχει κατακτήσει ήδη δύο φορές στο παρελθόν (1989 και 1996).