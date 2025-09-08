Η Εθνική ηττήθηκε με 0-3 από τη Δανία (08/09), σε ένα ματς, που μπορεί να «παίξει» σημαντικό ρόλο για τη συνέχεια, λόγω των ισοβαθμιών.

Η Εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα ενάντια στη Λευκορωσία (05/09, 5-1), γνώρισε την ήττα από τη Δανία (08/09, 0-3), στο Γ. Καραϊσκάκης.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η «γαλανόλευκη», να χάσει το βαθμολογικό προβάδισμα που είχε μετά την 1η αγωνιστική. Η Ελλάδα παρέμεινε στους τρεις βαθμούς, ενώ οι Δανοί και οι Σκωτσέζοι έχουν πλέον τέσσερις βαθμούς.

Στην τελευταία θέση είναι η Λευκορωσία, η οποία έχει ελάχιστες πιθανότητες να διεκδικήσει μία από τις δύο πρώτες θέσεις του ομίλου.

Όμιλος «φωτιά» για την Εθνική: Η βαθμολογία, μετά την ήττα απ’ τη Δανία & οι επόμενες «αποστολές» Η ήττα της Ελλάδας από τη Δανία (08/09, 0-3) υπάρχουν τρεις ομάδες σε απόσταση ενός βαθμού. Ποια είναι η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής και ποιες οι επόμενές της «αποστολές»;

Μπορεί η ήττα να ήταν εξ αρχής ένα κακό αποτέλεσμα, ωστόσο, το 0-3 ήταν ένα σκορ, που «πλήγωσε» την Εθνική. Γιατί έγινε αυτό;

Επειδή, το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας μεταξύ των ομάδων είναι η διαφορά τερμάτων.

Τη δεδομένη στιγμή, παρά τα πέντε γκολ που πέτυχε στην πρεμιέρα, είναι η 3η καλύτερη ομάδα στη διαφορά τερμάτων.

Αναλυτικά, όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας:

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Περισσότεροι κερδισμένοι πόντοι στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

4. Διαφορά τερμάτων στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

5. Καλύτερη επίθεση στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

7. Βαθμολογία Fair Play (-1 πόντος για κάθε κίτρινη, -3 πόντοι για κόκκινη που προήλθε από δεύτερη κίτρινη, -4 πόντοι για απευθείας κόκκινη, -5 κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια απευθείας κόκκινη κάρτα)

8. Κλήρωση από τη FIFA

Υπενθυμίζουμε πως στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οι ομάδες είναι πιο πολλές και από την Ευρώπη θα προκριθούν οι 12 πρώτοι των ομίλων. Eπίσης, άλλες τέσσερις ομάδες, θα προκύψουν από χιαστί αναμετρήσεις, μεταξύ των 2ων των ομίλων, με τις τέσσερις καλύτερες εθνικές του Nations League.

Επομένως, στο σενάριο, που η Ελλάδα τερματίσει 2η θα χρειαστεί να περάσει έναν νέο «κύκλο» αγώνων, για να πάει στο Μουντιάλ.

Το πρόγραμμα της Εθνικής:

3η αγωνιστική

09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία – Δανία

09/10/2025, 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

4η αγωνιστική

12/10/2025, 19:00: Σκωτία – Λευκορωσία

12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα

5η αγωνιστική

15/11/2025, 21:45: Ελλάδα – Σκωτία

15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία

6η αγωνιστική

18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία – Ελλάδα

18/11/2025, 21:45: Σκωτία- Δανία