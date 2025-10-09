Αρκετά κρίσιμο για το μέλλον της Εθνικής στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι το Σκωτία-Ελλάδα.

Η «γαλανόλευκη» χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα στο «Hampden Park», έπειτα από τη «βαριά» ήττα με 0-3 από τη Δανία, στο Γ. Καραϊσκάκης, ώστε να παραμείνει ζωντανή στο κυνήγι της 2ης θέσης, τουλάχιστον, κρατώντας πάντα και ένα βλέμμα προς την 1η.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φαίνεται πως έχει κάποια ανοιχτά ζητήματα για την αρχική ενδεκάδα που θα επιλέξει, ιδίως από την στιγμή που παραμένει στον «αέρα» η κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, λόγω της ίωσης που τον ταλαιπώρησε.

«Γιατί το Σκωτία-Ελλάδα δεν θα είναι σαν εκείνο του Μαρτίου»: Ο θρυλικός Άλεξ ΜακΛις στο Ole.gr Λίγοι γνωρίζουν το βρετανικό ποδόσφαιρο, όσο ο Άλεξ ΜακΛις, θρύλος για την Αμπερντίν και τη Σκωτία γενικότερα, που λίγο πριν ξανασυναντήσει την Ελλάδα, αναλύει όσα περιμένει να δει.

Από εκεί και πέρα, κάτω από τα δοκάρια, τη δεδομένη χρονική στιγμή, προβάδισμα μοιάζει να έχει ο Κωνσταντής Τζολάκης, έναντι του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

Στο κέντρο της άμυνας το δίδυμο Μαυροπάνος-Κουλιεράκης δεν αλλάζει, ενώ δεξιά θα είναι ο Βαγιαννίδης. Στο αριστερό άκρο λογικά θα είναι ο Τσιμίκας, όμως δεν θα προκαλέσει έκπληξη, εάν επιλεχθεί ο Γιαννούλης.

Στον χώρο του άξονα, το δίδυμο στα χαφ θα αποτελείται από τους Κουρμπέλη και Ζαφείρη, με τον Μπακασέτα να θεωρείται φαβορί για τη θέση μπροστά τους. Εκεί, όμως, μπορεί να βρεθεί αντί του αρχηγού της «γαλανόλευκης», ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Με τα τωρινά δεδομένα, στα δύο «φτερά» θα τοποθετηθούν ο Μασούρας με τον Τζόλη, ενώ στην «αιχμή του δόρατος» θα βρεθεί ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Η πιθανή ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας:

Τζολάκης (Βλαχοδήμος), Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας (Γιαννούλης), Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μασούρας, Μπακασέτας (Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Παυλίδης.