Η Δανία πίεσε πολύ την Ελλάδα και μέσα σε ένα 2λεπτο έκανε τρεις ευκαιρίες, για να βρει ένα γκολ, ενώ τα πράγματα θα μπορούσε να ήταν χειρότερα αν δεν υπήρχε ο Κωνσταντής Τζολάκης.

Το πρώτο ημίχρονο δεν κύλησε ιδανικά για την Εθνική Ελλάδας. Η Δανία πίεσε πολύ βρήκε ευκαιρίες για γκολ και μπόρεσε να ανοίξει το σκορ.

Σχεδόν με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Βίκτορ Φρόχολντ, με μία ατομική ενέργεια λίγο έλειψε να κάνει το 0-1! Τότε ήταν που οι Σκανδιναβοί πήραν τα… πάνω τους και άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο απειλητικοί.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ευκαιρία του Βίκτορ Φρόχολντ, «χτύπησε» και ο Μίκα Μπίρεθ, με κεφαλιά από κοντά.

Ωστόσο, ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν στη σωστή θέση. Ωστόσο, το γκολ δεν άργησε να έρθει ο Μίκελ Ντάμσγκαρντ με ένα άπιαστο σουτ έκανε το 0-1.

Μάλιστα, το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο. Όμως, ο Κωνσταντής Τζολάκης, με μία τρομερή επέμβαση με το πόδι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου κράτησε τη διαφορά στο ένα γκολ.

Ο Πιερ Χόιμπιεργκ με ένα δυνατό φάουλ έστειλε την μπάλα στην εστία. Αυτή άλλαξε πορεία, γιατί τη βρήκε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είχε «απάντηση»!