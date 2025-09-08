Το πρώτο ημίχρονο δεν κύλησε ιδανικά για την Εθνική Ελλάδας. Η Δανία πίεσε πολύ βρήκε ευκαιρίες για γκολ και μπόρεσε να ανοίξει το σκορ.
Σχεδόν με τη συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα, ο Βίκτορ Φρόχολντ, με μία ατομική ενέργεια λίγο έλειψε να κάνει το 0-1! Τότε ήταν που οι Σκανδιναβοί πήραν τα… πάνω τους και άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο απειλητικοί.
Λίγα δευτερόλεπτα μετά την ευκαιρία του Βίκτορ Φρόχολντ, «χτύπησε» και ο Μίκα Μπίρεθ, με κεφαλιά από κοντά.
Ωστόσο, ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν στη σωστή θέση. Ωστόσο, το γκολ δεν άργησε να έρθει ο Μίκελ Ντάμσγκαρντ με ένα άπιαστο σουτ έκανε το 0-1.
Μάλιστα, το σκορ θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο. Όμως, ο Κωνσταντής Τζολάκης, με μία τρομερή επέμβαση με το πόδι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου κράτησε τη διαφορά στο ένα γκολ.
Ο Πιερ Χόιμπιεργκ με ένα δυνατό φάουλ έστειλε την μπάλα στην εστία. Αυτή άλλαξε πορεία, γιατί τη βρήκε ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού είχε «απάντηση»!