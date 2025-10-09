Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε για την πιθανή συμμετοχή του Καρέτσα με τη Σκωτία, ενώ εξήγησε τους λόγους, για τους οποίους πρέπει να «ξεχαστεί» το ματς με τη Δανία.

Η Εθνική Ελλάδας δίνει κρίσιμη «μάχη», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής στο γκρουπ C, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Μετά τη «βαριά» εντός έδρας από τους Δανούς, η «γαλανόλευκη» δοκιμάζεται στη Σκωτία και θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, ώστε να παραμείνει ζωντανή για τη 2η θέση.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου πριν από τα παιχνίδια, μίλησε για διάφορα θέματα.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ενώ ερωτηθείς εάν είναι διατεθειμένος να ρισκάρει με τη χρησιμοποίησή του, σε περίπτωση που δεν είναι στο 100%, ο ομοσπονδιακός τεχνικός είπε: «Δεν είναι εύκολο να λέμε αν είναι 50-50%. Προτιμάμε να χρησιμοποιούμε παίκτες που βρίσκονται στο 100%».

Ενώ για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Καρέτσας τόνισε: «Ήρθε χθες το βράδυ από το Βέλγιο. Είχε μια ίωση. Σήμερα δεν έχει πυρετό και θα κάνει κάποια πράγματα στην προπόνηση. Θα εξετάσουμε την κατάστασή του σήμερα και αύριο για να δούμε κατά πόσο θα μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Ελπίζουμε ότι με τη Δανία θα είναι σίγουρα διαθέσιμος».

Παράλληλα, ο Γιοβάνοβιτς μίλησε και για το ματς με τους Δανούς, στο Γ. Καραϊσκάκης, τονίζοντας τους λόγους, για τους οποίους θα πρέπει να ξεχαστεί: «Εκείνο το ματς δεν είναι καλό παιχνίδι για να το συγκρίσεις. Δεν ήταν καλό το ματς. Εύχομαι να είναι μία κακή παρένθεση. Πρέπει ν’ αλλάξουμε τα πάντα και όταν λέω τα πάντα, εννοώ το πάντα. Εκείνος ο τρόπος παιχνιδιού δεν είναι άξιο για σχολιασμό. Δεν πήγε τίποτα σωστά με ή χωρίς τη μπάλα. Θα ήταν δύσκολο να το κάνω μέτρο σύγκρισης τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Τον αγώνα με τη Δανία πρέπει να τον ξεχάσουμε».

Αναλυτικά, όσα είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για τη σημασία του ματς: «Είναι πολύ σημαντικό ματς. Λόγω και του τελευταίου αποτελέσματος με τη Δανία, γίνεται ακόμα πιο σημαντικό. Μία ομάδα που έχει στόχους, το κάθε παιχνίδι θα έχει για αυτήν ξεχωριστή σημασία. Για εμάς παραπάνω λόγω του τελευταίου αποτελέσματος και της δυναμικής του αντιπάλου. Είναι σοβαρή ομάδα, έχει μεγάλη σημασία για τη συνέχεια των προκριματικών. Πρέπει να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, να δείξουμε πολύ καλή διάθεση για καλό παιχνίδι. Να κάνουμε καλύτερο ματς σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι (σ.σ. σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα στη Σκωτία). Είναι έξι παιχνίδια σε τρεις μήνες τα προκριματικά και δεν… γυρνάει πίσω».

Για το γεγονός ότι δεν έχει αφήσει βαθμό στο Νησί: «Ειλικρινά δεν το σκεφτόμαστε έτσι. Ούτε εγώ ούτε οι παίκτες. Έτσι όπως έχει δημιουργηθεί το πρόγραμμα δεν έχουμε την πολυτέλεια να σκεφτόμαστε τέτοια πράγματα. Είμαστε ομάδα που θέλουμε άμεσα τα αποτελέσματα. Θέλουμε να προετοιμαζόμαστε όσο καλύτερα γίνεται. Δεν είμαστε σε θέση να σκεφτόμαστε το πού θα παίρνουμε τους βαθμούς».

Για την παρουσία του ΜακΤόμινεϊ: «Σίγουρα είναι σημαντικός παίκτης, αλλά η Σκωτία έχει κι άλλους παίκτες με ποιότητα. Έχει περισσότερες εμπειρίες από εμάς. Έχει κομβικούς ποδοσφαιριστές και τον ίδιο προπονητή για έξι χρόνια. Είναι σοβαρή ομάδα και σαν ομάδα θα την αντιμετωπίσουμε κι όχι ως μονάδες».

Για την εκδίκηση που ψάχνει η Σκωτία και τις διαφορές που θα υπάρχουν σε σχέση με τον Μάρτιο: «Δεν είμαι σε φάση να σκεφτώ την προετοιμασία της Σκωτίας. Είναι φυσιολογικό να έχει μεγάλη υποστήριξη από τον κόσμο, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα προετοιμαστούμε για το δικό μας παιχνίδι. Είναι άλλη διοργάνωση, σημαντικό ματς και για τους δύο. Δεν θα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στον τρόπο παιχνιδιού και των δύο. Όποια έχει περισσότερη διάθεση και συγκέντρωση στον αγωνιστικό χώρο, θα καταφέρει να νικήσει».