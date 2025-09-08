Μετά την ήττα της Ελλάδας από τη Δανία (08/09, 0-3) υπάρχουν τρεις ομάδες σε απόσταση ενός βαθμού. Ποια είναι η βαθμολογία του ομίλου της Εθνικής και ποιες οι επόμενές της «αποστολές»;

Η Εθνική δεν τα κατάφερε. Μετά τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στη Λευκορωσία (05/09, 5-1) ηττήθηκε στο Γ. Καραϊσκάκης από τη Δανία (08/09, 0-3).

Πλέον, το βαθμολογικό αβαντάζ, που είχε μετά την 1η αγωνιστική δεν υπάρχει. Η «γαλανόλευκη» παρέμεινε στους τρεις βαθμούς, ενώ οι Σκανδιναβοί, αλλά και η Σκωτία έχουν από τέσσερις.

Φυσικά, στην τελευταία θέση, υπάρχει η Λευκορωσία, που δύσκολα θα «παλέψει» για μία από τις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου.

Αναλυτικά, η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας:

Δανία 4 βαθμοί 3-0

Σκωτία 4 βαθμοί 2-0

Ελλάδα 3 βαθμοί 5-4

Λευκορωσία 0 βαθμοί 1-7

Huge win for Denmark 🇩🇰 on a tough away trip in Greece 🇬🇷!



Denmark 🇩🇰 back in the driving seat! pic.twitter.com/P9Im9mmYL5 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 8, 2025

Επομένως, η Εθνική θα πρέπει να «καλύψει» το βαθμολογικό κενό. Πότε είναι οι επόμενοί της αγώνες;

Μετά από τα δύο εντός έδρας ματς, η «γαλανόλευκη» θα χρειαστεί να κάνει δύο απανωτά ταξίδια. Αρχικά, θα πάει στη Γλασκώβη για το ματς με τη Σκωτία στις 9 Οκτωβρίου.

Τρεις ημέρες αργότερα, θα πάει στη Δανία (12/10, 21:45), για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τα παιχνίδια, που θα «κλείσουν» το πρόγραμμα της Εθνικής είναι απέναντι με τη Σκωτία εντός έδρας, αλλά και η εκτός «αποστολή» με τη Λευκορωσία στις 15 και 18 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της Εθνικής:

3η αγωνιστική

09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία – Δανία

09/10/2025, 21:45 Σκωτία – Ελλάδα

4η αγωνιστική

12/10/2025, 19:00: Σκωτία – Λευκορωσία

12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα

5η αγωνιστική

15/11/2025, 21:45: Ελλάδα – Σκωτία

15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία

6η αγωνιστική

18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία – Ελλάδα

18/11/2025, 21:45: Σκωτία- Δανία

Υπενθυμίζουμε πως στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οι ομάδες είναι πιο πολλές και από την Ευρώπη θα προκριθούν οι 12 πρώτοι των ομίλων.



Eπίσης, άλλες τέσσερις ομάδες, θα προκύψουν από χιαστί αναμετρήσεις, μεταξύ των 2ων των ομίλων, με τις τέσσερις καλύτερες εθνικές του Nations League.