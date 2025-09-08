Ο Τάσος Μπακασέτας έμεινε στον πάγκο της Εθνικής, μετά από αρκετά χρόνια. Πόσοι παίκτες παραμένουν στην ομάδα από τότε, που ο νυν παίκτης του Παναθηναϊκού δεν ξεκίνησε σε επίσημο ματς;

Η Εθνική μας ομάδα είναι έτοιμη για το μεγάλο παιχνίδι απέναντι στη Δανία (08/09, 21:45), για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ενδεκάδα του ματς έγινε γνωστή, με τον Τάσο Μπακασέτα να απουσιάζει από αυτή.

Ένα πολύ σπάνιο γεγονός, καθώς έχει να συμβεί κάτι τέτοιο έξι ολόκληρα χρόνια. Κι όμως, την τελευταία φορά, που δεν ήταν τραυματίας ή δεν έμεινε εκτός αποστολής σε επίσημο ματς και έκατσε στον πάγκο ήταν το 2019!

Η τελευταία φορά και οι «επιζώντες»

Είναι η πρώτη φορά από τις 11 Ιουνίου 2019, που ο αρχηγός της Εθνικής δεν ξεκινά σε επίσημο αγώνα. Τότε, είχε μείνει στον πάγκο σε όλη την αναμέτρηση, για τα προκριματικά του EURO.

Η Ελλάδα είχε υποδεχθεί την Αρμενία στο ΟΑΚΑ και είχε ηττηθεί με 2-3. Ο προπονητής της -τότε- «επίσημης αγαπημένης» ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης.

Μάλιστα, από τότε έχουν αλλάξει πολλά. Ελάχιστοι είναι οι παίκτες, που είχαν… ζήσει από κοντά την αναμέτρηση και θα είναι και στο ματς με τη Δανία.

Για την ακρίβεια, οι Πέτρος Μάνταλος, Μανώλης Σιώπης, Δημήτρης Κουρμπέλης, Οδυσσέας Βλαχοδήμος, Δημήτρης Πέλκας και Γιώργος Μασούρας παραμένουν… αμετακίνητοι!

Για την ιστορία, ο Τάσος Μπακασέτας έχει καταγράψει 76 συμμετοχές με την Εθνική, μετρώντας 18 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.