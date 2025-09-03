Η Εθνική Ελλάδας είναι έτοιμη για την επιστροφή της στις οθόνες μας! Η «γαλανόλευκη», μετά την εξαιρετική της πορεία στo Nations League, θα «παίξει» την πρόκρισή της για τα το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026!
Η αρχή θα γίνει στο Γ. Καραϊσκάκης και τα ματς με τη Λευκορωσία (05/09, 21:45) και τη Δανία (08/09, 21:45)!
Λίγες ώρες πριν την πρώτη σέντρα το Football Meets Data έκανε τις καθιερωμένες του δηλώσεις.
Συγκεκριμένα, ο… υπολογιστής θεωρεί πως η Ελλάδα θα τερματίσει στη 2η θέση έχοντας 10.8 βαθμούς. Στην κορυφή θα είναι με μικρή διαφορά η Δανία, με 11.5 βαθμούς.
Την ίδια ώρα, 3η θα είναι η Σκωτία, ενώ 4η η Λευκορωσία, με 8.0 και 3.3 βαθμούς αντίστοιχα.
Αν ισχύσει το εν λόγω σενάριο η «γαλανόλευκη» θα ψάξει την πρόκριση, μέσα από τη διαδικασία των Play Offs!
Υπενθυμίζουμε πως στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οι ομάδες είναι πιο πολλές και από την Ευρώπη θα προκριθούν οι 12 πρώτοι των ομίλων, συν άλλους τέσσερις, που θα προκύψουν από χιαστί αναμετρήσεις, μεταξύ των 2ων των ομίλων, με τις τέσσερις καλύτερες ομάδες του Nations League.