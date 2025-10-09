H Εθνική «πάλεψε», είχε ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει, ακόμα κι αν υπήρχαν ομοιότητες με το ημίχρονο του Μαρτίου απέναντι στη Σκωτία!

H Εθνική τα… έκανε -σχεδόν- όλα τέλεια στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στη Σκωτία. Ωστόσο, της έλειψε το σημαντικότερο πράγμα στο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το γκολ.

Κι όμως, η «γαλανόλευκη» ήταν επικίνδυνη, είχε τις ευκαιρίες, αλλά έμεινε στο… μηδέν. Πλέον, έχει μπροστά της 45’ λεπτά, που αναμένεται να είναι «φωτιά», σε ένα ματς πολύ σημαντικό για τη συνέχεια.

Μπορεί να μιλάμε για μία διαφορετική αναμέτρηση. Όμως, η Ελλάδα είχε μία… επιθετική εμφάνιση, ανάλογη με αυτή του Μαρτίου στο Hampden Park, αλλά με μία μεγάλη διαφοροποίηση.

Οι ομοιότητες και η μεγάλη διαφορά

Πριν από περίπου επτά μήνες η Εθνική είχε μπει… φουριόζα στο ματς με τη Σκωτία για τα μπαράζ ανόδου του Nations League. Μάλιστα, μπόρεσε στο πρώτο ημίχρονο να τα φέρει όλα «τούμπα».

Στο 20ο λεπτό, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήταν αυτός που είχε κάνει το… 1-1 στο «ζευγάρι» με την ομάδα του Στιβ Κλαρκ.

Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πέτυχε το «παρθενικό» του γκολ με το εθνόσημο στο στήθος και η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια με το 0-2!

Πόσες τελικές είχε; Συνολικά πέντε, με τις δύο που πήγαν στην εστία να καταλήγουν στα δίχτυα. Παράλληλα, η «επίσημη αγαπημένη» είχε και μία μεγάλη ευκαιρία.

Στο σήμερα, η Εθνική στο πρώτο ημίχρονο στο Hampden Park έχει τον ίδιο αριθμό τελικών, με μία στην εστία και μία μεγάλη ευκαιρία!

Ωστόσο, έμεινε στο… μηδέν, ενώ τον Μάρτιο είχε δύο γκολ στο «ενεργητικό» της!