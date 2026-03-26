Ο Ιβάν Γιοβάνοβις πριν το ματς με την Παραγουάη (27/03, 21:00), μίλησε για τον «προβληματισμό» του, αλλά και τι θέλει να δει στα φιλικά που ακολουθούν.

Η Εθνική επιστρέφει στη δράση. Μπορεί αυτή τη φορά, να μην δίνει επίσημους αγώνες, αλλά υπάρχουν τα ματς με Παραγουάη (27/03, 21:00) και Ουγγαρία (31/03, 20:00), ως δύο σημαντικά «τεστ».

H «γαλανόλευκη» δεν έχει προκριθεί στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και προσπαθεί να στοχεύσει στον επόμενό της στόχο. Αυτός είναι το Nations League, όπου θα «κοντραριστεί» με μεγάλες «δυνάμεις», πριν έρθει η «πρόκληση» του EURO 2028.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Παραγουάη (27/03, 21:00) μίλησε για έναν μεγάλο του «προβληματισμό», που αφορούσε τη Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, τόνισε πως θα ήθελε να υπάρχει περισσότερο το ελληνικό στοιχείο, ώστε και ο ίδιος να έχει επιπλέον επιλογές.

Την ίδια ώρα, μίλησε και για όσα επιθυμεί να «κερδίσει» από τα δύο φιλικά, που θα δώσουν οι παίκτες της «επίσημης αγαπημένης».

Ο Σέρβος τεχνικός θέλει να δοκιμάσει πολλούς ποδοσφαιριστές, να δει σε τι κατάσταση είναι η Εθνική, αλλά και να προετοιμαστεί για όσα ακολουθούν στη συνέχεια.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

Για το συναίσθημα που συνοδεύει τη νέα φάση:

«Νομίζω ότι, τόσο συναισθηματικά όσο και αγωνιστικά, με βάση την εικόνα που είχαμε – ιδιαίτερα στο Nations League – υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός και η πεποίθηση ότι θα βρεθούμε στο Μουντιάλ. Υπάρχει, όμως, απογοήτευση, την οποία πρέπει να διαχειριστούμε.

Ίσως είναι η πρώτη φορά που, σε αυτή την περίοδο του Μαρτίου – πέρσι είχαμε τα playoffs – τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε φιλικά παιχνίδια και, δεν σας κρύβω, η αίσθηση δεν είναι η ίδια. Η αλήθεια είναι πως και σε αυτά τα ματς, αύριο αλλά και με την Ουγγαρία, απέναντι σε δύο πολύ καλούς αντιπάλους, πρέπει να τα αξιοποιήσουμε ώστε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την επόμενη μεγάλη πρόκληση.

Πρέπει να ξεπερνάμε τις δυσκολίες, να κατανοούμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας. Ο αποκλεισμός οφείλει να μας κάνει πιο δυνατούς. Έχουμε μια νέα ομάδα, χωρίς μεγάλη εμπειρία, την οποία θα αποκτήσει με τον χρόνο. Xρειάζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση και να δείξουμε χαρακτήρα. Πρέπει να δούμε τα φιλικά από τη θετική τους πλευρά και να εκμεταλλευτούμε το γεγονός ότι δεν υπάρχει τεράστια πίεση.

Να διαπιστώσουμε, μετά από τέσσερις μήνες χωρίς αγωνιστική δράση, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε στο γήπεδο, απέναντι σε μια πολύ σοβαρή ομάδα με διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Παράλληλα, είναι μια ευκαιρία να δοθεί χρόνος σε όλους τους παίκτες, αλλά και να διευρύνουμε το ρόστερ με νεότερα παιδιά, που δεν έχουν ακόμη πολλές παραστάσεις.

Τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα. Θα θέλαμε και θα έπρεπε να βρισκόμαστε σε διαφορετική θέση. Οι παίκτες μου, πάντως, έχουν πολύ καλή διάθεση κάθε φορά που έρχονται».

Για το αν θα ενσωματωθεί ο Κοντούρης στην Ελπίδων:

«Είναι ένα καινούργιο πρόσωπο που φέτος νομίζω ότι έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Νεαρός σε ηλικία. Είναι μέρος των μικρών ομάδων σε νεαρότερες ηλικίες, είναι σε θέση που μπορεί να ενισχύσει μελλοντικά την Εθνική και γι’ αυτό τον καλέσαμε.

Πάντα με ένα σκεπτικό ότι πρωτίστως από τα παιχνίδια που έχει μπει, θέλω να μπει στο σκεπτικό της Εθνικής ομάδας και θα του δώσει μια ώθηση. Έχουν μια μεγάλη πρόκληση με τη Γερμανία. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ενισχύσει την Ελπίδων κόντρα στη Γερμανία».

Για την αποχώρηση του Μάνταλου από την Εθνική:

«Ο Πέτρος θα αφήσει σίγουρα ένα κενό. Έχει καταγράψει πάνω από 70 συμμετοχές με την Εθνική, κάτι που μόνο μικρό δεν είναι, ενώ για αρκετά χρόνια αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας.

Διαθέτουμε πολλούς νέους ποδοσφαιριστές, που δεν έχουν αντίστοιχες εμπειρίες, κάτι που κάνει τη διαφορά σε σχέση με το συλλογικό επίπεδο. Ο Πέτρος, τόσο ως παίκτης όσο και ως προσωπικότητα, βοηθούσε σημαντικά, τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στα αποδυτήρια, ιδιαίτερα τους νεότερους.

Ο ίδιος θεώρησε, για τους δικούς του λόγους – τους οποίους μπορώ να κατανοήσω – ότι έφτασε η στιγμή να σταματήσει. Του εύχομαι καλή συνέχεια, υγεία και να αγωνίζεται για όσα χρόνια επιθυμεί. Σε κάθε περίπτωση, η απουσία του αφήνει ένα κενό. Στην Εθνική δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες με την εμπειρία του – ίσως δύο ή τρεις το πολύ.

Η Εθνική ομάδα δεν είναι σύλλογος. Οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλες και χρειαζόμαστε τόσο νέα παιδιά όσο και έμπειρους παίκτες, που μπορούν να καθοδηγούν την ομάδα, κυρίως μέσα στα αποδυτήρια. Ο Πέτρος άφησε όλα αυτά τα χρόνια ένα πολύ σημαντικό αποτύπωμα».

Για το νέο αίμα και τη «δεξαμενή» της Εθνικής:

«Έχουμε αρκετούς νέους παίκτες, αυτό είναι πραγματικότητα. Και ταλαντούχους επίσης. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μέσα σε έναν χρόνο βρεθήκαμε σε ένα υψηλότερο επίπεδο πολύ γρήγορα.

Οι εμπειρίες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Όλοι θέλουμε να βρεθούμε σε μεγάλες διοργανώσεις, όμως για να γίνει αυτό, η εμπειρία είναι απαραίτητη.

Είμαι ικανοποιημένος από τις επιλογές που έχω, ωστόσο υπάρχουν και προβληματισμοί σχετικά με τη συνολική “δεξαμενή” των παικτών. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, στη μεσαία γραμμή υπάρχουν επιλογές όπως ο Ζαφείρης και ο Τριάντης, που προέρχονται από το εξωτερικό, ο Κοντούρης που ουσιαστικά τώρα ξεκινά να “χτίζεται”, ο Μουζακίτης που είναι μόλις 18 ετών, αλλά και ο Καρέτσας, που επίσης έρχεται από το εξωτερικό.

Ο προβληματισμός μου είναι ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα, γενικά, λείπει το ελληνικό στοιχείο. Θα μπορούσε να μας προσφέρει περισσότερες λύσεις. Από τις κλήσεις που κάνω, φαίνεται ότι είμαι διατεθειμένος να καλέσω παίκτες ακόμη πιο γρήγορα από το αναμενόμενο – κάτι που έχει συμβεί και τώρα, αλλά και σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Θα ένιωθα πιο άνετα αν και στις μικρομεσαίες ομάδες υπήρχε μεγαλύτερη παρουσία Ελλήνων ποδοσφαιριστών, ώστε να έχουμε περισσότερες επιλογές. Υπάρχουν παραδείγματα και ίσως οι ομάδες θα μπορούσαν να το δουν διαφορετικά, ώστε να ενισχυθεί αυτή η κατεύθυνση».

Για το προπονητικό κέντρο:

«Δεν έχω κάποια ενημέρωση αυτή τη στιγμή. Αν υπάρξει κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε».

Για την αποχή τεσσάρων μηνών και τη μεσαία γραμμή:

«Η αλήθεια είναι ότι αυτή η περίοδος είναι ιδιαίτερη για τους ποδοσφαιριστές. Όσοι αγωνίζονται στην Ελλάδα μπαίνουν σε μια απαιτητική διαδικασία, ειδικά οι παίκτες των τεσσάρων μεγάλων ομάδων που έχουν μπροστά τους τα Play Offs. Το ίδιο ισχύει και για όσους παίζουν στο εξωτερικό.

Το διάστημα αυτό ήταν αρκετά μεγάλο όσον αφορά τη συνοχή της ομάδας και για μένα αποτελεί ένα ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστούμε και σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον τρόπο παιχνιδιού μας.

Παράλληλα, έχουμε να διαχειριστούμε και άλλους παράγοντες, όπως η κόπωση και μικροπροβλήματα τραυματισμών. Θα πρέπει να διαχειριστούμε τα δύο παιχνίδια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε όλοι οι παίκτες να πάρουν χρόνο συμμετοχής και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία.

Στόχος μας είναι να κάνουμε δύο πολύ καλά φιλικά και να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης. Προβληματισμός πάντα υπάρχει, ειδικά μετά από τόσο μεγάλο διάστημα αποχής, όμως βασίζομαι στη διάθεση των παικτών, η οποία είναι πολύ καλή.

Το στιλ παιχνιδιού μας και η εικόνα που δείξαμε σε αρκετά παιχνίδια με άφησαν ικανοποιημένο, κυρίως ως προς τη διάθεση και το γεγονός ότι οι παίκτες απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Λάθη θα υπάρχουν, όμως στο μέλλον θα ήταν πιο εύκολο για εμάς αν και οι ελληνικές ομάδες αξιοποιούσαν καλύτερα τη συγκεκριμένη συγκυρία, ώστε να μεγαλώσει η δεξαμενή των διαθέσιμων παικτών».

Για τις νέες κλήσεις και το ενδεχόμενο αλλαγής στον τρόπο παιχνιδιού:

«Καλή ερώτηση. Είμαι από τους ανθρώπους που θεωρούν ότι, για να αλλάξεις κάτι, πρέπει πρώτα να κάνεις πολύ καλά αυτό που ήδη εφαρμόζεις.

Έχουμε δημιουργήσει μια βάση και δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να διορθώσουμε ή να διαφοροποιήσουμε ορισμένα στοιχεία. Πάντα υπάρχει στο μυαλό μου η πιθανότητα να δοκιμάσουμε έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.

Από τη στιγμή, όμως, που αυτό που κάνουμε τώρα το κάνουμε καλά, αν δεν νιώσουμε ότι μπορούμε με ασφάλεια να εφαρμόσουμε κάτι νέο, τότε θα συνεχίσουμε πάνω σε αυτό που έχουμε ήδη χτίσει».

