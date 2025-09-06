Η Εθνική Ελλάδας έχει «τρελάνει» τους φιλάθλους της και τα εισιτήρια για το ματς με τη Δανία εξαφανίζονται! Διαβάστε πόσα έχουν απομείνει και πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε.

Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε… εκκωφαντικά την πορεία της στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στο Γ. Καραϊσκάκης την Παρασκευή (05/09) είδαν μια πραγματική… παράσταση, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να «διαλύει» τη Λευκορωσία με 5-1.

Πλέον, ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους Δανούς, την ερχόμενη Δευτέρα (08/09). Έπειτα από την ισοπαλία τους με την Σκωτία, η Ελλάδα θέλει να κάνει το 2/2 και να θέσει «γερές» βάσεις για την πρωτιά στον όμιλο και την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ.

Όπως είναι λογικό, το ενδιαφέρον των φιλάθλων για τον συγκεκριμένο αγώνα είναι τεράστιο, με τα εισιτήρια σχεδόν να εξαντλούνται και να απομένουν μόλις 7.000! Με τον τρόπο αυτό, ο κόσμος δείχνει έμπρακτα την στήριξή του στην Εθνική Ελλάδας και όσα παρουσιάζει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, από την στιγμή που ανέλαβε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Πατώντας ΕΔΩ, μπορείτε να προμηθευτείτε και εσείς το εισιτήριό σας, για τον ερχόμενο αγώνα, κόντρα στη Δανία, στο Γ. Καραϊσκάκης.