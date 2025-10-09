Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά την ήττα της Εθνικής από τη Σκωτία (09/10, 3-1) αποκάλυψε τι ήταν αυτό, που «πλήγωσε» περισσότερο τη «γαλανόλευκη».

Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε. Μπορεί να ήταν ανώτερη από τη Σκωτία (09/10, 3-1), μπορεί να πήρε το προβάδισμα, αλλά ηττήθηκε.

Ένα αποτέλεσμα, που κάνει αρκετά δύσκολη την υπόθεση πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο τέλος του ματς του Hampden Park ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μίλησε στην κάμερα του Alpha και αποκάλυψε αυτό που «πλήγωσε» περισσότερο τη «γαλανόλευκη».

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός τόνισε πως η ήττα ήρθε σε ένα ματς, που η ομάδα του ήταν πολύ καλή, σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα.

Γεγονός, που φάνηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και σίγουρα ήταν στενάχωρο για την ομάδα του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά, τι είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς:

«Νομίζω ότι χάσαμε 3-1 σε παιχνίδι που στο μεγαλύτερο διάστημα δεν υπήρχε ανάλογη εικόνα. Πληρώσαμε δύο αδράνειες στην άμυνα μας κι αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Χάσαμε ένα παιχνίδι, στο οποίο ήμασταν καλοί σε μεγάλο διάστημα κι αυτό μας πληγώνει. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς.

Όσο παίζεις υπάρχουν ελπίδες. Πρέπει μέσα από την απογοήτευση να προετοιμαστούμε για το ματς με τη Δανία. Έτυχε να έχουμε αδράνεια σε δυο στατικές φάσεις που δεν έμοιαζαν επικίνδυνες. Δεν δεχτήκαμε πίεση και σε δυο φάσεις κρίθηκε το ματς.

Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Η ήττα είναι ήττα και θα συνεχίσουμε να ζούμε με αυτήν μέχρι το επόμενο ματς».

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς: