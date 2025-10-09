Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής, μετά την ήττα από τη Σκωτία (09/10, 3-1) στο Hampden Park και τι ισχύει με τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Η Ελλάδα τα έκανε -σχεδόν- όλα τέλεια απέναντι στη Σκωτία (09/10, 2-1), για 63’ λεπτά. Προηγήθηκε με τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα, αλλά «πληγώθηκε» στη συνέχεια.

Με αυτόν τον τρόπο, έφυγε με… άδεια χέρια από το Hampden Park. Μία ήττα, που κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τη -δεδομένη στιγμή- η «γαλανόλευκη» έχει τέσσερις βαθμούς, ενώ η Δανία και η Σκωτία έχουν «ξεφύγει» με επτά.

Την ίδια ώρα, η Εθνική είναι στο -1 στη διαφορά τερμάτων, ενώ οι Σκανδιναβοί στο +9 και η ομάδα του Στιβ Κλαρκ στο +4. Γεγονός, που μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο στις ισοβαθμίες, καθώς είναι το πρώτο κριτήριο.

Επόμενη «αποστολή» για την Εθνική είναι στην Κοπεγχάγη απέναντι στη Δανία (12/09, 21:45), σε ένα ματς που η νίκη θα της δώσει ξανά «φτερά» στα πόδια της.

Μετέπειτα θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία (15/11, 21:45) και τελευταία αγωνιστική τη Λευκορωσία (18/11, 21:45), που όλα δείχνουν ότι θα είναι «σάκος του μποξ».

Υπενθυμίζουμε πως στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, οι ομάδες είναι πιο πολλές και από την Ευρώπη θα προκριθούν οι 12 πρώτοι των ομίλων. Eπίσης, άλλες τέσσερις ομάδες, θα προκύψουν από χιαστί αναμετρήσεις, μεταξύ των 2ων των ομίλων, με τις τέσσερις καλύτερες εθνικές του Nations League.

Επομένως, στο σενάριο, που η Ελλάδα τερματίσει 2η θα χρειαστεί να περάσει έναν νέο «κύκλο» αγώνων, για να πάει στο Μουντιάλ.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής:

Δανία 7 (9-0) Σκωτία 7 (5-1) Ελλάδα 3 (6-7) Λευκορωσία 0 (1-13)

Το πρόγραμμα της Εθνικής:

12/10/2025 21:45 Δανία – Ελλάδα

15/11/2025 21:45 Ελλάδα – Σκωτία

18/11/2025 21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

Τα κριτήρια ισοβαθμίας:

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Περισσότεροι κερδισμένοι πόντοι στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

4. Διαφορά τερμάτων στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

5. Καλύτερη επίθεση στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα ματς των ομάδων που ισοβάθμησαν

7. Βαθμολογία Fair Play (-1 πόντος για κάθε κίτρινη, -3 πόντοι για κόκκινη που προήλθε από δεύτερη κίτρινη, -4 πόντοι για απευθείας κόκκινη, -5 κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια απευθείας κόκκινη κάρτα)

8. Κλήρωση από τη FIFA